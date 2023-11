Drożeje lubiane VOD. Ile zapłacimy po podwyżkach?

Rynek VOD przechodzi zmiany i niestety nie są to zmiany korzystne dla użytkownika, o czym szerzej pisał Konrad w tej publikacji. Subskrypcje drożeją i nie dotyczy to tylko zachodnich gigantów, takich jak Netflix czy Disney+, ale także lokalnych usług streamingowych, między innymi VOD od TVN – w tym przypadku różnica jest dość diametralna, bo abonament stał się droższy o 50 proc.

TVN podnosi ceny i dodaje nowy pakiet na 180 dni

Polski rynek nie obfituje być może w mnogość serwisów streamingowych, ale duże stacje telewizyjne już od dawna starają się przenosić swoje treści do sieci. TVN od 2019 rozwija serwis TVN24 GO, dający internautom dostęp do stacji TVN24 i TVN24 BiS oraz dodatkowych treści na życzenie, a także możliwości oglądania materiałów do 7 dni wstecz. Jeszcze do niedawna cena za miesięczny dostęp do TVN24 GO wynosiła 10 zł, a w przypadku opłacania subskrypcji rocznej 100 zł.

Użytkownicy muszą przygotować się jednak na podwyżki. Obecnie pakiet miesięczny kosztuje 15 zł, a roczny 150 zł. Jest także pewna nowość – TVN umożliwił wykupienie abonamentu na 180 dni, wyceniając go na 75 zł. Warto jednak zaznaczyć, że podwyżki obejmują tylko nowych i powracających klientów. Dotychczasowi subskrybenci mogą spać spokojnie, bo cena – przynajmniej na ten moment – się nie zmieni.

Zmiany cen w usłudze TVN24 GO dotyczą osób dokonujących zakupu pakietu w sklepie TVN24 GO. Dopóki użytkownik korzysta ze swojego obecnego pakietu, wysokość opłaty pozostanie bez zmian – biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w wypowiedzi dla portalu Wirtualne Media

Stock image from Depositphotos