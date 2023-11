Twórcy hitowego serialu wracają z nową propozycją. Będzie kolejny sukces?

"The Curse" to nowy serial cenionego studia A24, który zmierza do Polski. Kiedy premiera i gdzie będzie można go obejrzeć? Zobaczcie zwiastun!

Studio A24 zagwarantowało serialowi "Awantura" niemały rozgłos. Jak się później okazało, produkcja potrafiła też obronić się sama odpowiednim poziomem - specyficzną historią i nietypową realizacją. Teraz A24 razem z Showtime przygotowali serial "The Curse", który pojawi się w Polsce na SkyShowtime.

The Curse - o czym opowiada serial?

Ekscentryczny producent Dougie wpada na pomysł, by życie nowożeńców - Whitney i Ashera Siegela - zamienić w historię i atrakcyjny temat w programie reality show. Ci bowiem starają się przekonać mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa. Jednak, gdy para zaczyna podejmować kontrowersyjne decyzje, a w dodatku o wątpliwej etyce, szybko odczuwają konsekwencje, które zagrażają ich związkowi.

Obsada i twórcy serialu The Curse

Emma Stone (znana z "La La Land" i "The Favourite"), Nathan Fielder ("The Rehearsal") i Benny Safdie ("Oppenheimer") to główne postacie w serialu "The Curse". W produkcji gościnnie występują nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy Corbin Bernsen oraz Constance Shulman. Benny Safdie i Nathan Fielder pełnią rolę współtwórców, współscenarzystów i producentów wykonawczych tego projektu. Nathan Fielder zasiadł na stołku reżysera, Emmę Stone, Dave'a McCary'ego i Ali Herting zaangażowano jako producenci wykonawczy z ramienia wytwórni Fruit Tree. Dodatkowo, Josh Safdie jest producentem wykonawczym z ramienia Elara.

The Curse - zwiastun i data premiery

https://www.youtube.com/watch?v=0CLrmN3ly5g&themeRefresh=1

Przed premierą The Curse na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Sztokholmie, przedstawiciele SkyShowtime poinformowali, że od piątku, 5 stycznia, będzie można zobaczyć ten serial na ich platformie. Pierwsze pięć odcinków SkyShowtime Original, The Curse, będzie dostępnych od samego początku premiery, natomiast pozostałe pięć zadebiutuje w piątek, 16 lutego.