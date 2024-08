"Tulsa King" to serial o którym mówi się niewiele - ale może to zmienić się przy okazji premiery drugiego sezonu. Serial twórcy "Yellowstone" z Sylvestrem Stallonem to znakomita produkcja, która w świetnych proporcjach równoważy czarny humor, akcję i dramaturgię. Kilka dni temu sam dałem się porwać tej historii — obejrzałem całość właściwie "na raz", a chwilę później serdecznie wam polecałem tę produkcję.

Póki co serial liczy sobie raptem kilka odcinków, ale kolejne już do nas zmierzają. Drugi sezon jest już w pełni ukończony, a jego premiera już we wrześniu. Twórcy postanowili podkręcić atmosferę przed premierą i zaprezentowali zwiastun nowego sezonu!

"Tulsa King" sezon 2. coraz bliżej. Zobacz najnowszy zwiastun

Dwight "Generał" Manfredi nie ustaje w swoich zmaganiach w budowaniu imperium w Oklahomie. W nowym sezonie, jak wynika ze zwiastuna, będzie on robił wszystko, by działać jak najbardziej legalnie i możliwie jak najbardziej odsuwając się od gangsterskich porachunków w starym, brutalnym, stylu. Najwyraźniej dotychczasowe przygody w Tulsie nauczyły nowego Króla, że to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie na wszystkie bolączki współczesnego świata. Nie zmienia to jednak faktu, że napotka on na swojej drodze nowe przeszkody, którym przyjdzie mu stawić czoła.

Dwight i jego załoga nadal budują i bronią swojego rosnącego imperium w Tulsa, ale gdy tylko się orientują, zdają sobie sprawę, że nie są jedynymi, którzy chcą postawić swoje mury. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony mafii z Kansas City i bardzo potężnego lokalnego biznesmena, Dwight walczy o bezpieczeństwo swojej rodziny i załogi, jednocześnie śledząc wszystkie swoje sprawy. Poza tym wciąż ma niedokończone sprawy w Nowym Jorku.

Poza lokalnymi porachunkami i problemami, nieustannie też ciągną się za Dwightem sprawy z domowego Nowego Jorku, gdzie po zmianie władzy sytuacja się stale zaognia, a przy okazji wracają stare konflikty.

Jak wiadomo - w nowym sezonie pojawią się zupełnie nowe twarze. W tym Neal McDonough i Frank Grillo.

"Tulsa King" - kiedy premiera 2. sezonu?

Premiera drugiego sezonu "Tulsa King" zbliża się wielkimi krokami. W Stanach Zjednoczonych nowe odcinki trafią do widzów 15 września. W Polsce trzeba będzie na nie zaczekać odrobinę dłużej, bo nowe odcinki serialu trafią na platformę SkyShowite 18. września. Bez wątpienia jednak jest na co czekać — i jeżeli jeszcze nie oglądaliście pierwszego sezonu serialu, to świetny czas by nadrobić zaległości i wypatrywać nowych przygód Króla Tulsy!