Serial "12 małp" to popularny serial science-fiction, który zadebiutował na stacji SyFy w USA prawie 10 lat temu, bo w 2015 roku. Serial ten, oparty na filmie o tym samym tytule z 1995 roku, właśnie pojawił się w Polsce na platformie SkyShowtime, co jest świetną wiadomością dla fanów gatunku, którzy wcześniej nie mieli okazji go obejrzeć. Prawdę mówiąc nie pamiętam, by wcześniej którakolwiek z platform oferowała go w całości.

12 małp - o czym jest serial?

Fabuła serialu skupia się na Jamesie Cole’u, mężczyźnie z postapokaliptycznej przyszłości, który cofa się w czasie, aby odkryć źródło śmiertelnej zarazy, która zdziesiątkowała ludzkość. Akcja rozpoczyna się w 2043 roku, kiedy to Cole zostaje wysłany do 2015 roku, aby powstrzymać wybuch epidemii. W swojej misji wspiera go dr Cassandra Railly, wirusolog, która zna niebezpieczne źródło wybuchu wirusa.

W głównych rolach występują Aaron Stanford jako James Cole, Amanda Schull jako dr Cassandra Railly, Kirk Acevedo jako José Ramse, Barbara Sukowa jako Katarina Jones oraz Emily Hampshire jako Jennifer Goines. Serial powoli zdobywał uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków, a dzisiaj posiada średnią ocenę 7,7 na IMDb i 7,0 na Filmwebie. Serial, podobnie jak inne produkcje stacji SyFy, nie jest produkcją wysokobudżetową - świadomi tego twórcy nacisk kładli na rozwoju bohaterów, dialogach, raczej nieczęsto sięgając po widowiskowe efekty specjalne.

Przypomnę, że serial "12 małp" jest adaptacją filmu z 1995 roku, który był wyreżyserowany przez Terry'ego Gilliama. W filmie główne role zagrali Bruce Willis jako James Cole, Madeleine Stowe jako dr Kathryn Railly oraz Brad Pitt jako Jeffrey Goines. Film opowiada historię więźnia, który zostaje wysłany w przeszłość, aby zapobiec wybuchowi epidemii, która prawie zniszczyła ludzkość. Produkcja zdobyła uznanie krytyków i widzów, a Brad Pitt otrzymał za swoją rolę Złoty Glob. Serial znacząco rozbudowuje filmowe wątki, wprowadza nowe postacie i może być jedną z ciekawszych propozycji do obejrzenia pod koniec wakacji albo na początku jesieni.