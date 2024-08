Czy ten serial ma jeszcze szanse przekonać fanów? Twórcy są pewni sukcesu

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą. Rozwijając epicki zasięg i ambicje pierwszego sezonu, Sezon 2 "Władcy Pierścieni: Pierścienie Mocy" od Amazona pogrąża nawet najbardziej ukochane i wrażliwe postacie w coraz większej mrocznej fali, stawiając przed każdym wyzwania znalezienia swojego miejsca w świecie, który coraz bardziej zbliża się do katastrofy. Elfowie i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfoots... gdy przyjaźnie są wystawione na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra będą walczyć coraz dzielniej, by zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.

– brzmi oficjalny opis drugiego sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", który na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje już w tym miesiącu – 29 sierpnia. Na ekranie zobaczymy ponownie, Morfydd Clark (Galadriela), Charliego Vickersa (Sauron) Roberta Aramayo (Elrond), czy Owaina Arthura (kdiążę Durin IV).

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z nowym zwiastun. Premiera już za dwa tygodnie

W nowym sezonie dołączą m.in. Sam Hazeldine (Adar), Gabriel Akuwudike, Ben Daniels, Nicholas Woodeson, czy Kevin Eldon. Przyznam szczerze, że pierwszy sezon był jednym z największych rozczarowań ostatnich lat. Choć wizualnie "Pierścienie Władzy" były prawdziwą ucztą dla oczu, fabularnie leżał. Ciekawi, na papierze, bohaterowie w żaden sposób mnie nie przekonywali do siebie. Patrząc jednak na najnowszy zwiastun, który zobaczycie poniżej, wydaje się, że twórcy odrobili lekcje, gdyż sprawia większe wrażenie niż to, co zaserwowano nam we wrześniu 2022 r.

Choć produkcja była krytykowana przez wielu, nie tylko fanów twórczości Tolkiena i filmów kinowych Jacksona, przed ekranami zasiadła ogromna liczby widzów, którzy śledzili losy mieszkańców Śródziemia od premiery do finału. Na nowe odcinki przyszło nam czekać 2 lata. Pytanie tylko, czy ten czas wykorzystano na wyprostowanie tego, co udało się zepsuć. Przekonamy się już za dwa tygodnie.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun z polskim lektorem: