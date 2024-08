Apple TV+ ma opinię "nudziarskiego" VOD, na którym niewiele się dzieje. Owszem - ścieżka obrana przez Apple nie pozwala im serwować tylu premier, na ile możemy liczyć u konkurencji. Rozumiem zatem że płacenie pełnego abonamentu może być na co dzień nieco przesadą, ale spokojnie. Platforma regularnie ma promocje w ramach których dostęp do niej można mieć całkowicie za darmo. Idealna okazja by nadrobić zaległości i wypatrywać nowości - a we wrześniu szykuje się kilka ciekawych premier. Powracają znani i lubiani bohaterowie, a przy okazji będzie też trochę zupełnych świeżynek.

Kulawe Konie sezon 4. Premiera: 4. września

Kulawe Konie (ang. Slow Horses) powracają z nowymi odcinkami! Znakomity serial kryminalny, który opowiada o grupie brytyjskich agentów wywiadu pracujących w tzw. Slough House – czyli jednostce MI5, gdzie trafiają agenci, którzy popełnili poważne błędy zawodowe. Ich szefem jest cyniczny i zgryźliwy Jackson, który mimo swojego niechlujnego wyglądu i trudnego charakteru okazuje się być... niezwykle skutecznym operatorem. W serialu losy spisanych na straty agentów, którzy angażują się w skomplikowane operacje. Takie, które które nierzadko mają poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego. Twórcy w idealnych proporcjach łączą intrygi i nieustanne napięcie... a przy tym przeplatają je wszędobylskim czarnym humorem, który potrafi rozładować nawet najbardziej przechlapane sytuacje.

La Maison. Premiera: 20. września

Ostatnio każda platforma chce mieć swoją "modną" produkcję. Apple także nie chce zostać w tym temacie w tyle, więc... już we wrześniu na Apple TV+ zaserwuje nowy serial osadzony w realiach tej branży. Twórcy obiecują, że "La Maison" zabierze nas do świata ekskluzywnej francuskiej mody. Akcja opowieści ma koncentrować się wokół tytułowego, prestiżowego, domu. Udało mu się wsławić dzięki kreowaniu trendów i serwowaniu niezwykle luksusowych kolekcji. I choć to dom mody będzie odgrywał pierwsze skrzypce - jako widzowie będziemy śledzić losy skomplikowanych relacji rodzinnych, wewnętrznych konfliktów oraz wyzwania związane z utrzymaniem pozycji w branży, w której zaciekła rywalizacja wpisana jest w DNA.

Midnight Family. Premiera: 25. września

Obok serialu francuskojęzycznego, we wrześniu na Apple TV+ trafi także nowy serial po... hiszpańsku! Produkcja skupi się na losach rodziny Ochoa, która prowadzi prywatną karetkę pogotowia w Mexico City. Mieście, gdzie publiczna służba zdrowia nie nadąża za potrzebami mieszkańców. Usługi oferowane przez Ochoa są więc na wagę złota. Drużynowo walczą o zdrowie i życie mieszkańców miasta niezależnie od pory dnia i nocy. Jako widzowie będziemy świadkami walki o zdrowie i życie w tak trudnych warunkach, gdzie nierówności społeczne są na porządku dziennym, a niebezpieczeństwo czyha tuż za rogiem...

Źródło: Apple

Wolfs. Premiera: 27. września

Wolf to humorystyczny thriller akcji, opowiadający historię dwóch specjalistów od tuszowania zbrodni. W pojedynkę nie mają sobie równych, ale praca w tandemie to już zupełnie inna bajka – tak się akurat składa, że zostali wynajęci przez mafię do zajęcia się tym samym zleceniem. To sprawia, że robota wymyka się spod kontroli, a mężczyźni wpadają w wir dramatycznych wydarzeń, podlanych nutą sytuacyjnego humoru. W rolach głównych zobaczymy dwóch znamienitych aktorów: Brada Pitta oraz George'a Clooneya. Brzmi jak lekki akcyjniak na który wielu z nas wybrałoby się chętnie do kina w sobotnie popołudnie, a tu niespodzianka. Nie trzeba, bo już pod koniec września obejrzymy go na ATV+!