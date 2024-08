Mocne filmowe i serialowe premiery w sierpniu na Max. Znamy wszystkie!

W drugiej połowie sierpnia platforma Max przygotowała dla swoich widzów kilka interesujących nowości i filmowe premiery. Jedną z najbardziej oczekiwanych premier jest serial "Rick i Morty: Anime" będący spin-offem popularnej serii animowanej Adult Swim, który wprowadza nowe wątki i postacie, zachowując jednocześnie charakterystyczny humor i styl oryginału. Reżyserem jest Takashi Sano, znany między z innymi z "Tower of God".

Dużą nowością drugiej połowy sierpnia jest 2. sezon polskiego serialu kryminalnego “Odwilż”. Pierwszy sezon cieszył się sporą popularnością, ale jego powrót wcale nie był taki pewien. Teraz "Odwilż" powraca z nowymi odcinkami i akcja ponownie rozgrywa się w Szczecinie, a główną bohaterką jest policjantka Katarzyna Zawieja grana przez Katarzynę Wajdę. Nowy sezon przyniesie rozwinięcie wątków z pierwszej serii, ale wprowadzone zostaną także nowe historie i postacie.

Wśród filmowych premier na Max znajdziemy hit prosto z kina: "Furiosa: Saga Mad Max". Film ten, będący prequelem do "Mad Max: Na drodze gniewu", opowiada historię młodej Furiosy, granej przez Anyę Taylor-Joy. Produkcja George’a Millera obiecuje widowiskowe sceny akcji i powiązane z innymi filmami wątki fabularne, które z pewnością przyciągną fanów serii, ale nie tylko. Wśród klasyków warto wymieni "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona". Film oparto na opowiadaniu F. Scotta Fitzgeralda, które skupia się na historii mężczyzny, który starzeje się wstecz. Miłośnicy fantasy na pewno będą zainteresowani trylogią filmów "Hobbit" w wersji rozszerzonej - każdy z filmów zawiera dodatkowe sceny i materiały, które nie były dostępne w wersji kinowej. Macie ochotę, by ponownie zanurzyć się w świat Śródziemia i przeżyć przygody Bilbo Bagginsa?

Dla fanów thrillerów Max będzie mieć propozycję w postaci filmu "The Watchers". To debiutancki film Ishany Shyamalan, córki M. Night Shyamalana, znanego m. in. z "Szóstego zmysłu", "Split" czy najnowszej "Pułapki". Produkcja opowiada o grupie ludzi, którzy zostają uwięzieni w lesie i prześladowani przez tajemnicze stwory. Z lżejszych tytułów warto wymienić "LEGO Batman". To spin-off filmu "LEGO Movie", który opowiada o przygodach Batmana w świecie LEGO. Produkcja pełna jest humoru i odniesień do pozostałych odsłon filmowych czy serialowych o Batmanie, a także kultury popularnej, więc na seansie świetnie będą bawić się młodsi i starsi widzowie.

Max - sierpień 2024. Co nowego? Lista premier