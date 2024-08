Inwazja obcych w USA. Nagrania są przerażające

Nie regulujcie odbiorników – to nie żart. Na ulicach Nowego Jorku dochodzi do dantejski scen rodem z filmów Ridleya Scotta. Facehuggerzy atakują mieszkańców w niezwykle realistyczny sposób – to jedna z najlepszych promocji filmów ostatnich lat.

Obcy są już pośród nas... choć premiera dopiero za tydzień

Już 15 sierpnia do kin wchodzi Obcy: Romulus, czyli powrót do korzeni kultowej serii horrorów sci-fi. Z tej okazji twórcy przygotowali prawdziwą perełkę dla fanów Obcego, która zmroziła krew w żyłach zwykłych przechodniów. Niezwykle widowiskowa inscenizacja z udziałem aktorów pojawiła się w różnych częściach miasta, przedstawiając makabryczne sceny ataków Facehuggerów. Rzućcie okiem na poniższe wideo.

Ofiary w konwulsyjnych ruchach z kosmitami na twarzy i zalążki Xenomorpha, wyrywające się z klatki piersiowej – tak powinno robić się promocję filmu. Kampania marketingowa spotkała się ze świetnym odbiorem fanów serii i nawet takiego sceptyka jak ja zachęciła do obejrzenia nowego filmu. Co o nim wiemy? Cóż, wydarzenia kosmicznego horroru będziemy obserwować z perspektywy grupy młodych badaczy, którzy napotykają najbardziej przerażające zagrożenie w uniwersum, a akcja rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach Obcy 8. pasażer Nostromo a Obcy – Decydujące starcie.

Twórcy w przedpremierowych wywiadach chwalili się, że na etapie produkcyjnym unikano green screenów, a plan i pojawiające się na ekranie potwory to ręczna robota specjalistów od scenografii. Reżyserią zajął się Federico Álvarez, znany między innymi z Martwego zła. Na ekranie pojawią się takie nazwiska jak Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux czy Isabela Merced. Premiera filmu zaplanowana na koniec przyszłego tygodnia zapowiada się więc bardzo zachęcająco.

Stock image from Depositphotos