Drugi sezon Tulsa King już we wrześniu

Tulsa King to serial, który debiutował na platformie Paramount w 2022 roku. Szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się po tej historii niczego wielkiego. Widzów miał przyciągnąć Sylvester Stallone, gający rolę podstarzałego gangstera, który właśnie wyszedł z więzienia. Scenariusz nie zapowiadał się zbyt ciekawie, bo takich historii mieliśmy już wiele. Taylor Sheridan ponownie jedna wykazał się swoim kunsztem i stworzył postacie, którym się kibicuje i chce je się oglądać. Na wysokości zadania stanął też sam Stallone, świetnie odnalazł się w roli gangstera z zasadami, który jednak stracił ostatnie 20 lat życia. Co za tym idzie przegapił postęp technologiczny i trudno mu się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Dwight radzi sobie jednak jak może, co w rezultacie przekłada się na wiele zabawnych sytuacji. Tulsa King to świetne połączenie komedii oraz filmu akcji, które nie pozwala się nudzić. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tego serialu to warto to nadrobić, tym bardziej, że pierwszy sezon to tylko 9 odcinków, które przeciętnie mają po 30 minut. Całość dostępna jest w Polsce w serwisie SkyShowtime. Będzie to też doskonałe przetarcie przed drugim sezonem, który zadebiutuje w USA już 15 września, a zaledwie 3 dni później pojawi się w Polsce. Z tej okazji pojawił się też krótki zwiastun.

W drugim sezonie Dwight (Stallone) i jego ekipa kontynuują budowę i obronę swojego rozrastającego się przestępczego imperium w Tulsie. Kiedy jednak udaje im się osiągnąć cel, zdają sobie sprawę, że nie są jedynymi, którzy chcą przejąć władzę. W obliczu zbliżającego się zagrożenia ze strony mafii z Kansas City i wpływowego lokalnego biznesmena, Dwight stara się zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie i ekipie, dbając jednocześnie o swoje interesy. A do tego wszystkiego, jego sprawy w Nowym Jorku są wciąż pozostają niezałatwione i wymagają jego uwagi.