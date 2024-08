“Ród smoka” krótszy niż “Gra o Tron”. Twórcy zdradzili, ile będzie sezonów

Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze stron rości sobie prawo do Żelaznego Tronu. Każdy musi wybrać. Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina “Ogień i krew” i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w “Grze o tron”. “Ród smoka” opowiada historię rodu Targaryenów.

Nie znacie serii? Nadróbcie zaległości – tym bardziej, że na Max dostępne są wszystkie odcinki dwóch pierwszych sezonów "Rodu smoka". Na konferencji prasowej tuż po emisji finału, twórcy zdradzili, że historia opowiadana w serialu zakończy się po czterech sezonach. To znacznie krócej niż "Gra o tron", która składała się po 8 sezonach.Na trzeci sezon fani będą musieli jednak poczekać. Prace na planie ruszą dopiero w przyszłym roku, co oznacza, że kolejne odcinki na HBO i Max zadebiutują najwcześniej w 2026 r. Czekania więc będzie całkiem sporo.

Na ten moment nie wiadomo również ile będzie odcinków w tym sezonie. Pierwotnie zakładano, że wszystkie sezony "Rodu smoka" posiadać będą 10 odcinków, jednak skrócony do 8 epizodów drugi sezon pokazuje, że nie jest o już takie pewne. Część wątków i historii, które twórcy zaplanowali na zakończony właśnie sezon odłożono w czasie, co może wskazywać, że przy okazji kolejnego sezonu otrzymamy większą liczbę odcinków. Na konkrety będziemy musieli jednak nico dłużej poczekać – najwcześniej do połowy przyszłego roku.

Czy twórcy zdecydują się kręcić dwa ostatnie sezony w jednym czasie, tak by fani nie musieli czekać długich lat na zakończenie historii? Nie wiadomo. Jeśli tak się nie stanie, finał pierwszego prequelu "Gry o Tron" wyemitowany zostanie najwcześniej w 2028 r. To bardzo odległy termin. Na pocieszenie fani Westeros dostaną jeszcze inny serial, który na HBO i Max zadebiutuje w przyszłym roku. To "A Knight of the Seven Kingdoms", w którym głównymi bohaterami będą Duncan Wysoki i jego giermek, Jajo. Premiera zapowiedziana jest na przyszły rok, a pierwsza, krótka zapowiedź, została zaprezentowana wczoraj, wraz z podsumowaniem nowych produkcji HBO/Max, które trafią do widzów w 2024 i 2025 r.