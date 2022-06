Qualcomm stale wypuszcza flagowe procesory do smartfonów, korzystając z konfiguracji procesora 1 + 3 + 4 - nie inaczej jest w przypadku niedawno wydanego Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chociaż pierwsze smartfony z tym chipem jeszcze się nie pojawiły, to wszyscy czekają już na nowego flagowca, który ma przynieść więcej zmian, niż można pomyśleć.

Pierwszą ważną zmianą jest fakt konfiguracji procesora - według informacji, Qualcomm ma zrezygnować z konfiguracji 1 + 3 + 4 na rzecz 1 + 2 + 2 + 3. Jest to dość zaskakująca i przede wszystkim niespodziewana decyzja, lecz takie rozwiązanie ma rzekomo rozwiązać problemy z przegrzewaniem się CPU, co do tej pory było jego głównym mankamentem.

Kolejną rzeczą jest fakt, że Snapdragon 8 Gen 2 ma wykorzystywać technologię 4 nm od TSMC - co jest o tyle istotne, że już pod koniec tego roku do produkcji mają trafić chipy M2 Pro i Max od Apple, które będą wykorzystywały technologię 3 nm. Wydaje się więc, że rewolucyjna w wielu aspektach technologia jest zarezerwowana dla kalifornijskiej firmy, a Qualcomm będzie musiał obejść się smakiem.

Według informacji podanych przez Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 2 będzie się składał z jednego najmocniejszego rdzenia Cortex X3 (nazwa kodowa: Makalu-Elp), dwóch mocnych rdzeni Cortex A720 (Makalu), dwóch średnich rdzeni Cortex A710 (Matterhorn) oraz trzech wydajnych rdzeni Cortex A510 (Klein-R1). SoC rzekomo nosi nazwę kodową Kailua, a numer modelu to SM8550.

Cała ta konfiguracja ma być sparowana z procesorem graficznym Adreno 740, lecz wszelkie szczegóły dotyczące szybkości zegara czy różnicy w wydajności między Adreno 730 nie zostały jeszcze ujawnione. Doniesienia są faktycznie dość zaskakujące, szczególnie przez fakt aż czterech różnych rdzeni. Oficjalna zapowiedź ma mieć miejsce w ciągu najbliższych tygodni, a premiera jeszcze pod koniec tego roku, najprawdopodobniej w listopadzie.

Gorsza technologia niż w przypadku lepszych wersji chipa M2 zadaje trochę pytań, lecz w ogólnym rozrachunku Snapdragon 8 Gen 2 trafi do smartfonów premium, znacznie ulepszając wydajność energetyczną i stając na wysokości zdania. Pytanie tylko czy mimo wszystko Qualcomm będzie zadowolony z takiego obrotu spraw.

Źródło: Digital Chat Station

Stock Image from Depositphotos