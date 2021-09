Pierwsze sezony Transformersów dostępne za darmo na YouTube!

Animacje z dzieciństwa to dla wielu niesamowicie nostalgiczna podróż. Właśnie nadarzyła się świetna okazja, by odbyć ją na nowo - na oficjalnym kanale firmy Hasbro pojawiły się klasyczne serie Transformersów, które są dostępne całkowicie za darmo!

Transformers to dla wielu urodzonych w latach 80. ubiegłego wieku seria niezwykła. Bazujące na stworzonych przez japońską firmę Takara bohaterach opowieści o robotach zamieniających się w samochody szybko stały się hitem. Zabawki sprzedawały się jak świeże bułeczki, nadszedł czas na dalsze rozwijanie uniwersum: były komiksy od Marvela, animacje - a po latach także filmy i gry wideo. Dla wielu to właśnie te pierwsze seriale animowane są największym hitem - i dla tych którzy stęsknili się za tymi opowieściami mam dobrą wiadomość. Teraz sezony klasycznych Transformersów można obejrzeć za darmo na YouTube!

Transformers za darmo. Na kanale Hasbro Pulse czeka kilkadziesiąt odcinków klasycznych animacji!

Kolejne sezony Transformersów dodawane są na kanale YouoTube Hasbro Pulse co tydzień od początku września - tym samym doczekaliśmy się już trzech pełnych serii kultowej animacji z lat 80, w sumie: 95 odcinków. A w kolejnych tygodniach można wypatrywać kolejnych!

https://www.youtube.com/watch?v=Y1ujpoDlgRU&list=PLD3dCMp2WHiwrVPo2XaZpkWp3K3xpx3h8

https://www.youtube.com/watch?v=Q1C1W-jy0P4&list=PLD3dCMp2WHizDuYwURcwk1VhvsPQo_Fx8

https://www.youtube.com/watch?v=Rp7qxd3c31s&list=PLD3dCMp2WHixI37GR775SsxS70SupKT62

Smutna wiadomość dla wielu polskich widzów może być taka, że seria dostępna jest wyłącznie z amerykańskim dubbingiem — i nie ma szans obejrzeć jej tam oficjalnie z polskimi napisami czy ścieżką dźwiękową. Myślę jednak, że taka nostalgiczna podróż dla wielu może okazać się na wagę złota, tym bardziej, że jest na wyciągnięcie ręki - dostępna na najpopularniejszym VOD ze wszystkich możliwych. To co, kto gotowy wskoczyć do wehikułu czasu? ;)