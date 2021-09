Na takie wieści czekało wielu fanów hokeja w Polsce. Viaplay będzie pokazywać w Polsce rozgrywki NHL aż do 2026 roku. To sprawia, że oferta usługi staje się coraz szersze i zróżnicowana.

Pojawienie się Viaplay nad Wisłą było niemałą niespodzianką, tym bardziej, że skandynawski serwis zdołał to zrobić zanim pojawili się w Polsce giganci rynku: HBO Max i Disney+. Szybki debiut sprawił, że platforma będzie przez pewien czas budować swoją pozycję oraz ofertę, a w tym drugim aspekcie nieustannie coś się dzieje. Jeśli chodzi o oryginalne produkcje, to zapowiedzianych zostało kilka seriali, które powstaną w Polsce, w drodze na ekrany jest już 1. sezon "Fort Boyard" - program rozrywkowy z gwiazdami - a przecież do dyspozycji jest już całkiem obszerna lista niedostępnych nigdzie indziej produkcji oryginalnych Viaplay odbiegających od tego, co oferuje konkurencja.

Sport na żywo w Viaplay

Oferta Viaplay nie kończy się jednak na produkcjach w ramach VOD - wideo na życzenie - ale można powiedzieć, że dopiero się zaczyna, bo firma bardzo ambitnie podchodzi do kwestii transmisji sportowych. Można by nawet rzec, że to Netflix rynku sportowego w Europie, ponieważ na najbliższe lata zapewniła sobie wiele kluczowych dyscyplin i rozgrywek dla polskich kibiców. Na Viaplay można oglądać już niemiecką Bundesligę z Robertem Lewandowskim w barwach Bayernu Monachium, rozgrywki Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA, a w następnych latach na antenie serwisu pojawi się jej wysokość angielska Premier League.

Jak na razie transmisje są w 720p i 60 kl/s, ale w rozmowie z CEO NENT Group uzyskałem zapewnienie, że będę mógł zobaczyć mecze Manchesteru United w 4K, więc trzymam platformę za słowo. Wkrótce w katalogu doczekamy się królowej motosportu, czyli Formuły 1, którą do tej pory oglądaliśmy na Eleven Sports. NENT, firma matka Viaplay, realizuje transmisje z F1 od wielu lat w innych krajach, więc będzie to chleb powszedni dla serwisu.

NHL w Polsce online - gdzie oglądać?

Dziś dowiadujemy się, że Viaplay zapewniło sobie prawa do transmisji rozgrywek NHL w naszym kraju. Umowa obowiązuje do 2026 roku, a plan zakłada pokazanie blisko 1400 meczy na żywo. Dla spragnionych jeszcze większej dawki emocji z lodowiska czekać będzie SHL - szwedzka liga hokeja, którą Viaplay będzie pokazywać do 2024 roku. To niemała zmiana na polskim rynku, gdzie mecze NHL można było oglądać sporadycznie w publicznej telewizji oraz na kodowanych kanałach. Niestety, wybór spotkań był ograniczony, a brak wygodnej powtórki sprawiał, że życie w dwóch strefach czasowych był sporą przeszkodą dla fanów, którzy musieli rano wstać do szkoły czy pracy. Viaplay zapewnia, że zobaczymy także specjalne wydarzenia w trakcie sezonu (NHL Winter Classic, NHL All-Star Game, NHL Stadium Series, NHL Heritage Classic i NHL Global Series) oraz rozbudowany zestaw spotkań fazy play-off Pucharu Stanleya oraz finał Pucharu Stanleya.

"Nasze 18-letnie partnerstwo z NHL jest dla nas jednym z najdłuższych i zarazem jednym z najważniejszych. Pokazuje zdolność NENT Group do dostarczania obecnym i nowym kibicom najwyższej klasy treści sportowych, zarówno w regionie krajów nordyckich, jak i na rynkach międzynarodowych. Jakość oraz dramaturgia towarzysząca rozgrywkom NHL, w połączeniu z historiami sukcesów karier Mariusza Czerkawskiego oraz zdobywcy Pucharu Stanleya, Krzysztofa Oliwy, stworzyły społeczność oddanych

kibiców tych rozgrywek w Polsce. Widzowie Viaplay mogą od teraz cieszyć się każdym meczem NHL, będącym częścią naszej oferty sportowej w Polsce" - Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer.

NHL nareszcie łatwo dostępne dla polskich kibiców

Podobny los dzieli wcześniej fani WRC i NBA, dla których jedyną szansą na oglądanie spotkań na żywo, powtórek i highlightsów był dostęp do dedykowanych usług WRC+ czy NHL.tv, które oferują mnóstwo treści i dodatkowych funkcji, ale miesięczny dostęp do platformy kosztuje więcej niż większość usług VOD w Polsce. Hokej staje się więc znacznie bardziej przystępną dyscypliną dla polskich kibiców, z czego osobiście też się bardzo cieszę, bo w takich okolicznościach częściej będę mógł zerkać na starania Toronto Maple Leafs.