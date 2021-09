Jeśli odstraszało Was roczne zobowiązanie na abonament w Cinema City, to możecie skorzystać z promocji na Unlimited na znacznie krótszy okres.

Wprowadzona tylko na ograniczony czas oferta Cinema City Unlimited dostępna będzie do 31 października. Sieć kin właśnie na te półtorej miesiąca pozwala wykupić abonament na wejścia do kina nie w promocyjnej cenie, ale na krótszy okres zobowiązania. Normalna oferta to subskrypcja na czas 1 roku z opłatami co miesiąc lub z góry za cały okres. Teraz Cinema City Unlimited można wykupić na tylko 3 miesiące.

Cinema City Unlimited - oferta

Do wyboru są nadal dwie oferty: z uwzględnieniem kin w Warszawie i bez nich. Ceny są nieco inne, bo za możliwość odwiedzania także warszawskich kin zapłacimy 45 złotych, a bez wstępu na seanse w stolicy zapłacimy 38 zł. To najlepsza oferta dla mieszkańców innych miast.

Wykupienie dostępu odbywa się dokładnie tak samo jak do tej pory - zakładamy konto, wypełniamy formularz, uzupełniamy dane i podpinamy kartę do konta. Z niej co miesiąc będzie pobierana konkretna kwota za subskrypcję. Należy jednak pamiętać, że jeśli po okresie trzech miesięcy na wyłączycie subskrypcji, to przeskoczy na czas nieokreślony. Promocja dostępna tutaj.

Za kinami bardzo trudny okres, w który nie mogły w ogóle funkcjonować lub ich działalność była znacząco ograniczona. Dopuszczane tylko 50% miejsc na sali, zamknięte bary czy brak nowości w pewnym okresie odbił się na liczbie sprzedanych biletów, ale teraz sytuacja staje się znacznie lepsza, ponieważ każdego tygodnia i miesiąca otrzymujemy całe mnóstwo polskich i zagranicznych nowości.

Karta Cinema City Unlimited - korzyści

Cinema City Unlimited upoważnia do wstępu na dowolną liczbę seansów każdego dnia i miesiąca, a dla posiadających kartę organizowane są pokazy przedpremierowe niektórych filmów. Karta Cinema City Unlimited pozwala także obniżyć koszt zakupu biletów na seanse 4DX, jak również na przekąski na barze, gdzie po dłuższym czasie posiadania karty można uzyskać nawet 20% zniżki.