Toyota Highlander MY23. Odświeżony SUV trafi do nas na przełomie roku

Toyota Highlander pojawiła się w Polsce w 2021 roku

Przypomnijmy, że Highlander, będący największym hybrydowym SUV-em w gamie marki, zadebiutował w Europie Zachodniej (w tym w Polsce) w 2021 roku. O wrażeniach dotyczących jazdy tym sporym SUV-em z hybrydą 4. generacji bazującej na silniku benzynowym 2,5 l i zestawie jednostek elektrycznych pisał podczas jej premiery Tomasz Niechaj - tekst możecie znaleźć pod tym linkiem.

Model jeszcze przed odświeżeniem zapewniał bezpieczną, komfortową i oszczędną jazdę za sprawą napędu hybrydowego (spalanie na poziomie 5,6 l/100 km w mieście, co jest naprawdę doskonałym wynikiem jak na ponad 2-tonowe i 7-osobowe auto), inteligentnego napędu na cztery koła AWD-i oraz całkiem przestronnego wnętrza z aż trzema rzędami siedzeń.

Co nowego przyniesie odświeżona wersja SUV-a? Rok Modelowy 2023 niesie za sobą kilka zmian

Japoński koncern zaprezentował Toyotę Highlander z roku modelowego 2023. Odświeżony SUV zyskuje nowe opcje stylistyczne nadwozia i wnętrza oraz technologie multimediów, które zapewnią kierowcom większe możliwości łączności i personalizacji. Zmiany zewnętrzne to między innymi nowy metalizowany lakier Cypress Green. Całość wygląda jak nieco militarny zielony i jest utrzymana w bardziej ciemnym tonie, jednak robi naprawdę dobre wrażenie wizualne. Japoński koncern zdecydował się również na nowe, lśniąco czarne felgi aluminiowe 20 cali.

Co w środku samochodu? Wnętrze zyskuje nieco bardziej ekskluzywny charakter dzięki nowym skórzanym tapicerkom w kolorach beżu i karmelu, co świetnie kontrastuje z zewnętrznymi kolorami. Wnętrzne to jednak nie tylko wygląd, ale również technologie - Highlander 2023 został wzbogacony o nowy system multimedialny Toyota Smart Connect z 12,3-calowym ekranem dotykowym HD, nawigację online udostępniającą w czasie rzeczywistym informacje o sytuacji na drodze oraz asystenta głosowego. Wbudowana nawigacja korzysta z internetu z własnej karty SIM samochodu zainstalowanej w module DCM - producent informuje jednak, że w cenie auta dostaniemy czteroletni pakiet danych. To oczywiście bardzo dobra wiadomość, dzięki której nie będzie potrzeby podłączania multimediów do internetu w telefonie. Japoński koncern chwali się również, że stałe podłączenie do internetu umożliwia także bezprzewodowe aktualizacje systemu multimedialnego i nawigacji.

Przeprojektowana tablica wskaźników i moc samochodu

Jeśli zdecydujecie się na zakup wersji Prestige, nawigacja Connected otrzyma dodatkową funkcję offline, która umożliwia planowanie tras, gdy połączenie z internetem nie będzie dostępne. Jak informuje producent, system daje również dostęp do map miast 3D, funkcji rozpoznawania znaków drogowych i informacji o lokalizacji stacjonarnych fotoradarów, co w nowoczesnych samochodach jest już niemal standardem. Highlander pozwoli nam także na korzystanie z wielu funkcji zdalnych, na przykład zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi czy włączania świateł awaryjnych, aby szybciej zlokalizować samochód na parkingu. Highlander MY23 obsługuje Apple CarPlay oraz Android Auto, dzięki czemu będziecie w stanie bezproblemowo korzystać ze swoich ulubionych systemów. Dodatkowo, wszystkie modele odświeżonego SUV-a Toyoty są teraz wyposażone w stację do ładowania bezprzewodowego.

Przeprojektowana została również tablica wskaźników. Teraz będziemy mieli do czynienia z Digital Cockpit – nowym cyfrowym wyświetlaczem o przekątnej 12,3 cala, który tworzy efekt trójwymiarowego, wklęsłego zestawu wskaźników, z grafiką, którą można dostosować do preferencji kierowcy, wybierając spośród czterech motywów stylistycznych: Casual, Smart, Tough i Sport. Pod względem mocy auta, w Europie Zachodniej nic się nie zmieni - Highlander MY23 zachowuje hybrydowy układ napędowy o mocy 248 KM.

Toyota Highlander MY23 - ceny

Odświeżona Toyota Highlander będzie dostępna w trzech wariantach: Comfort, Prestige i Executive. Modele są dostępna do kupienia kolejno od 231 700 zł, 253 000 zł i 270 600 zł. Zamówienia na Highlandera MY23 można już składać w salonach Toyoty, a producent informuje, że pierwsze egzemplarze trafią do klientów na przełomie roku.