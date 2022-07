Ford Bronco trafi do Europy! Przywitajcie legendarną terenówkę

Dla wielu ta informacja będzie spełnieniem marzeń. Ford Bronco oficjalnie trafi do Europy!

Ford poinformował, że amerykańska ikona terenowych wypraw, Ford Bronco, oficjalnie trafi na europejski rynek. Odświeżony model legendarnej terenówki będzie dostępny jeszcze przed końcem 2023 roku.

Ford Bronco to prawdziwa ikona samochodów terenowych

Pierwszy Ford Bronco zadebiutował w 1966 roku i był produkowany aż do 1996 roku. Co prawda model ten nie jest szczególnie rozpoznawalny w Europie, lecz warto zaznaczyć, że swego czasu zdobył taką popularność, że amerykańska firma traktowała go wcale nie gorzej od Mustanga. Ford Bronco miał stać się pierwszym masowym SUV-em - a stał się ikoną, na której powrót czekało całe grono fanów.

Model, który w przyszłym roku ma trafić na nasz kontynent, pod wieloma względami estetycznymi czerpie inspiracje z kultowej wersji pochodzącej z lat 60. - stylistyka i wystrój wnętrza z pewnością zadowoli fanów tego kultowego samochodu.

Doskonała, klasyczna stylistyka z nowinkami technologicznymi

Nowy Ford Bronco będzie mógł się pochwalić napędem 4x4, technologiami najnowszej generacji i układem Terrain Management System, który pozwala na wybór aż siedmiu trybów jazdy. Dzięki temu nie powinno być absolutnie żadnego terenu, z którym ten samochód by sobie nie mógł poradzić.

Legendarna terenówka powróciła niedawno, po 25 latach przerwy, od razu stając się osobną marką, co niewątpliwie było odpowiedzią na Jeepa. Bardzo dobrą i udaną odpowiedzią, swoją drogą - ta jednak do tej pory była wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, co wreszcie ulegnie zmianie.

Niestety, nie może być tak kolorowo

Jest w tym wszystkim jednak jeden haczyk. Ford Bronco w Europie będzie bowiem dostępny w limitowanej liczbie egzemplarzy oraz pojawi się wyłącznie na wybranych rynkach, jednak na ten moment nie mamy dokładniejszych informacji na ten temat. Jeśli zatem będziecie chcieli zdobyć swój egzemplarz… cóż, będziecie musieli mocno się postarać. I najprawdopodobniej wydać mnóstwo pieniędzy.