Nowa aktualizacja oprogramowania (2022.20) umożliwi samochodom firmy Elona Muska skanowanie drogi przed nierównościami i dostosowanie zawieszenia, aby uwzględnić wyboiste drogi. Jak donosi Electrek, może to zapobiec wielu uszkodzeniom podwozia, a nawet niektórych sterowników.

Aby skorzystać z nowości, należy oczywiście zaktualizować oprogramowanie, a następnie podążać ścieżką Sterowanie > Zawieszenie > Adaptacyjne tłumienie zawieszenia. W tym miejscu musimy wybrać ustawienie Komfort lub Auto. Samochód będzie nas informował, kiedy zmieni zawieszenie w celu zwiększenia komfortu jazdy. Warto jednak zaznaczyć, że nowa funkcja może zależeć od miejsca, w którym aktualnie jesteśmy - to oznacza, że ​​może nie dać rady uniknąć wszystkich dziur i wzniesień na drodze. Firma Muska informuje jednak, że w różnych lokalizacjach może z czasem pojawić się korekta. Wszystko zależy od dostępności, ponieważ pojazd pobiera przybliżone dane mapy drogowej generowane przez inne samochody Tesli.

Źródło: Unsplash @austin__ramsey

Update nie wprowadza jednak żadnych nowinek w kwestii autopilota czy pełnej autonomicznej jazdy. To oznacza, że ​​pojazd nie będzie próbował omijać ani unikać uszkodzeń drogi - chociaż automatyczna zmiana zawieszenia również nie jest powodem do narzekań, a wręcz przeciwnie. Elon Musk powiedział, że Tesla pracuje nad systemem tworzenia map dziur 3D, jednak wiele wskazuje na to, że funkcja ta stale znajduje się wyłącznie w fazie rozwoju.

Mniejszą nowością, lecz również przydatną, jest dzwonek informujący nas o zielonym świetle. Zapatrzyliście się w smartfon? Zamyśliliście się i nie spoglądaliście na sygnalizację świetlną? Nie musicie się martwić o trąbienie kierowców za Wami, samochód sam da Wam znać, że możecie już jechać. Firma zwraca jednak uwagę, że będzie to wyłącznie powiadomienie - zachowanie ostrożności i zadbanie o odpowiednie warunki na drodze są już całkowicie po stronie kierowcy.

Źródło: Electrek

Obrazek wyróżniający: Dmitry Novikov dla Unsplash