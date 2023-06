Elektryczna ofensywa Toyoty. Wielkie plany i rewolucyjne akumulatory

Toyoda odchodzi, Sato przychodzi. Zmiany w Toyocie

Pod koniec stycznia tego roku informowaliśmy o tym, że Toyoda, wnuk założyciela całego koncernu, zrezygnował z roli prezesa. Chociaż Toyota inwestuje w samochody elektryczne i do końca 2030 roku przeznaczy blisko 31 miliardów dolarów na wprowadzenie 30 modeli EV, to Toyoda zyskał reputację osoby, która jest przeciwna przyszłości branży motoryzacyjnej i człowieka, który chce powstrzymać proces całkowitego przejścia na EV. Akio wielokrotnie publicznie wypowiadał się na ten temat, mówiąc, że wątpi, aby klienci byli gotowi na taką zmianę tak szybko. Jego miejsce zajął jednak Koji Sato, który wcześniej zajmował to stanowisko w Lexusie i jest związany z Toyotą od wielu lat.

Zmiana prezesa była dla japońskiego koncernu o tyle kluczowa, że od jakiegoś czasu Toyota spotykała się z krytyką związaną z brakiem poważnych ruchów w kierunku rynku elektrycznych samochodów i faktu, że nie inwestuje 100 procent w ten dział, a zamiast tego rozkłada swoje siły między elektryki, samochody hybrydowe i spalinowe. Ta era jednak się zakończyła.

Niezwykłe akumulatory od Toyoty

Toyota w tej chwili rusza z elektryczną ofensywą, przedstawiając nowy typ baterii, nad którym firma pracuje już od jakiegoś czasu — efektem tego ma być samochód o zasięgu 1000 km już w 2026 roku. Akumulatory mają być oparte na ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych, których produkcja jest blisko 40 procent tańsza od obecnych baterii.

Na tym jednak plany Toyoty się nie kończą — koncern planuje w 2027 lub 2028 roku wprowadzić bipolarne baterie litowo-jonowe, których zasięg ma wynosi nawet 1100 km, a od 10 do 80 procent mamy taki samochód naładować wyłącznie w 20 minut. Magnum opus Toyoty będzie jednak bateria ze stałym elektrolitem, która w 2028 ma zaoferować zasięg rzędu 1500 km i ładowanie do 80 procent w… 10 minut.

Wiemy, kiedy Toyota będzie całkowicie elektryczna

Dyrektor operacyjny Toyota Motor Europe, Matt Harrison, przedstawił szczegóły dotyczące tego, kiedy japoński koncern będzie gotowy na sprzedawanie wyłącznie elektrycznych samochodów. Chociaż Harrison nie jest zwolennikiem ustawy UE o samochodach elektrycznych, to prognozuje, że udział Toyoty w pojazdach elektrycznych w Europie wzrośnie z 0% w 2022 roku do 15% w 2025 roku i nawet do 55% w 2030 roku. Do tego zapewnia, że od 2035 roku Toyota będzie gotowa na sprzedawanie wyłącznie samochodów elektrycznych. Co Wy na to?

