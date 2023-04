Rośnie sprzedaż nowych samochodów

W samym tylko marcu sprzedano w Polsce blisko 50 tys. nowych samochodów, o ponad 10 tys. więcej niż w lutym, co wskazuje na fakt znacznej poprawy sytuacji na rynku. Łącznie w pierwszych trzech miesiącach tego roku w Polsce zarejestrowano ponad 123 tys. nowych samochodów osobowych co oznacza wzrost o 20,56% w stosunku do roku poprzedniego. Nadal kluczowy jest oczywiście popyt ze strony firm, które odpowiadają praktycznie za niemal 3/4 wszystkich rejestracji. Większej sprzedaży by jednak nie było, gdyby nie znaczna poprawa sytuacji na rynku nowych samochodów.

Instytut badań rynku samochodowego Samar, który przygotował te dane, zauważa, że znacząco poprawiła się dostępność samochodów. Czas oczekiwania na nowe auto się skrócił, a dealerzy wracają do dawnej praktyki udzielania rabatów na nowe auta. Pojawiło się też więcej ofert wyprzedażowych i wracają ciekawe oferty finansowania, jak np. kredyt 50/50 na 0%. To wszystko sprawia, że klienci chętniej ruszyli do salonów i częściej decydują się na nowe auto, zamiast na zakup używanego modelu. Wygląda też na to, że ten trend powinien się utrzymać i realne jest, że po 3 latach słabych wyników, w tym roku możemy otrzeć się o wynik w okolicach 500 tys. sprzedanych samochodów.

Toyota bezapelacyjnym liderem

W 2023 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 26 139 aut ze znaczkiem Toyoty, o 41,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 21,25%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, która nadrabia stracony rok i w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 12 682 szt., aż o 46,48% więcej niż w 2022 roku. Udział marki wyniósł 10,31%. Na trzecim miejscu uplasowała się KIA. Klienci koreańskiego producenta zarejestrowali w 2023 roku 9 051 samochodów, o 7,50% mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,36%. Na czwartej pozycji był Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 7 870 szt., o 17,43% więcej niż w 2022 roku. Na piątej pozycji jest Hyundai. W 2023 r. zarejestrowano 6 049 aut tej marki, o 8,68% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Co ciekawe największy wzrost sprzedaży zanotowała Mazda, która dostarczyła klientom o blisko 75% więcej samochodów niż rok wcześniej. Po drugiej stronie był natomiast Ford, którego sprzedaż spadła o 28%. Obie firmy są jednak poza pierwszą dziesiątką najpopularniejszych producentów, co oznacza, że sprzedały mniej niż 4 tys. samochodów. Najczęściej w tym roku wybieranym modelem osobowym jest Toyota Yaris (5 363 szt.; +55,36% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris Cross (5 212 szt.; +188,59% r/r) oraz Toyota Corolla (4 990 szt. -3,71% r/r), następnie Skoda Octavia (3 226 szt.;+59,94%), a za nią Toyota C-HR (3 216 szt.;+103,42% r/r). Tak, w top 5 mamy aż 4 modele japońskiego producenta. Kolejne miejsca zajmuje Dacia Duster - 2 669 szt., Kia Sportage - 2 617 szt., Toyota Corolla Cross - 2 339 szt., Toyota RAV4 - 2 125 szt. oraz Hyundai Tucson 2 116 szt.

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris Cross (2 521 szt.;+110,79%), na drugim miejscu - Toyota Yaris (1 769 szt.; +7,34%), na trzecim – Toyota C-HR (1 320 szt.;+100,91%), na czwartym – Dacia Duster (1 309 szt.;-2,46%), a na piątym – Kia Sportage (1 218 szt.-13,43%). Wśród klientów firmowych króluje Toyota Corolla (4 453 szt.; +3,15%). Na drugim miejscu jest Toyota Yaris (3 594 szt.; +99,22%), na trzecim – Skoda Octavia (2 809 szt.; +55,28%), na czwartym Toyota Yaris Cross (2 691 szt.; +341,15%), a pierwszą piątkę zamyka Toyota C-HR (1 896 szt.; +105,19%).

źródło: Samar