Toyota Corolla Cross ma plasować się pomiędzy modelem C-HR, a RAV4. Jej napęd hybrydowy to najnowsza, 5. generacja doskonale znanego rozwiązania, która bazuje na jednostce 2.0 l i ma 197 KM mocy. W opcji Corolla Cross będzie mogła być wyposażona w sprytny system napędu na cztery koła AWD-i. Samochód będzie wyróżniał się też najnowszą odmianą systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, które zostały naprawdę mocno rozbudowane względem tego co znamy z obecnych aut Toyoty.

Podczas Kenshiki Forum Toyota pokazała dziennikarzom wiele nowych samochodów i rozwiązań, które niebawem wjadą na europejskie drogi. Jednym z nich jest Toyota Corolla Cross – SUV, który ma plasować się pomiędzy C-HR a RAV4; a o jego rodzinnym charakterze nie trzeba nikogo przekonywać – widać to bowiem nie tylko po przestronności wnętrza, ale i jego wyposażeniu czy rozwiązaniach z dziedziny bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Co ciekawe, Corolla Cross będzie w wielu dziedzinach najnowocześniejszą Toyotą na rynku!

5. generacji napęd hybrydowy

Toyota Corolla Cross Hybrid będzie napędzana przez napęd hybrydowy 5. generacji. Dla jasności: RAV4, Camry, czy Corolla bazują na 4. generacji, zaś Yaris i Yaris Cross na nieco unowocześnionej, często nazywanej jako generacja 4,5. Corolla Cross ma jeszcze nowsze rozwiązanie określane mianem generacji nr 5. Na czym polega różnica? Przede wszystkim usprawniono sam akumulator, który jest o 40% lżejszy, a mimo to jest w stanie oddać z siebie wyraźnie więcej mocy. Wraz z mocniejszym silnikiem elektrycznym (o ~3 kW, zamontowanym w przekładni planetarnej) umożliwiło to lepsze skalibrowanie działania całego napędu hybrydowego, upodabniając to do tego co znamy z Yarisa Hybrid – chodzi o dużo większą łatwość w jeździe czysto elektrycznej i po prostu częstsze wyłączanie silnika spalinowego. Producent wspomina też o niższych oporach wewnętrznych, co ma wynikać z usprawnień w układzie smarowania i rozprowadzaniu oleju.

Mocniejszy jest też silnik spalinowy. 2-litrowa jednostka ma teraz 126 kW (171 KM) zamiast 112 kW (153 KM). W efekcie, cały układ hybrydowy Toyoty Corolli Cross oferuje systemowo 146 kW (197 KM) mocy, co ma przełożyć się na przyspieszenie do 100 km/h w 8,1 sekundy. Niestety, Toyota nie podaje jeszcze zużycia paliwa – jest to w trakcie homologacji, ale spodziewałbym się wyników nieco niższych od tego, co oferuje RAV4 Hybrid:

W opcji, Toyota Corolla Cross Hybrid może być wyposażona w AWD-i czyli napęd na cztery koła realizowany przez dodatkowy, elektryczny silnik napędzający koła tylne. Ma on mieć 30 kW (41 KM) mocy i podobnie jak w innych Toyotach z AWD-i będzie aktywowany w razie konieczności w konkretnych sytuacjach: szczególnie podczas ruszania, w celu uniknięcia uślizgu na przednich kołach.

Osiągi wersji przednionapędowej i tej z AWD-i mają być identyczne. Konstrukcja tylnego zawieszenia także ma być taka sama – podwójne wahacze, co powinno zapewnić dużą stabilność na drodze.

Toyota Corolla Cross w środku

Dużo nowości czeka nas we wnętrzu samochodu. Toyota Corolla Cross ma nowy, 12-3 calowy wyświetlacz kierowcy (zamiast konwencjonalnych zegarów). Na prezentacji nie miałem możliwości dokładnie tego sprawdzić – egzemplarz przedprodukcyjny, który non-stop wyświetlał o tym fakcie informację – ale rzeczywiście jest spora możliwość dopasowania zawartości ekranu do preferencji kierowcy.

Dużo bardziej interesujący, jak mi się wydaje, jest centralny wyświetlacz 10,5 cala z zupełnie nowym systemem inforozrywki. Jest dużo szybszy! Mapa nawigacji wreszcie wygląda jak na okolice 2021 roku przystało, przybliżanie, oddalanie działa tak jak w najnowszych smartfonach, podobnie jak przełączanie się między opcjami. Umieszczenie skrótów do najważniejszych kategorii – np. muzyka, telefon, nawigacja, opcje samochodu – umieszczono na pasku po lewej stronie z całkiem sporymi ikonkami.

A do tego wszystkiego, Toyota Corolla Cross wciąż ma tradycyjny panel klimatyzacji z pokrętłami i przyciskami. Wydzielono też panel do regulacji głośności. Wydaje się tylko, że poskąpiono trochę w kwestii złącz USB, jak na auto rodzinne. Z tyłu są co prawda dwa USB C (za to plus), ale z przodu tylko jedno USB A i ładowanie bezprzewodowe. W schowku było jeszcze standardowe gniazdo 12 V. Możliwe, że w opcji będzie jeszcze jedno gniazdo USB z przodu, bo jest na to miejsce na lewo od ogrzewania foteli. Apple CarPlay? Bezprzewodowo. Android Auto przewodowo.

Jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza, to jest on na tym samym poziomie, co znamy ze „zwykłej” Corolli. Bardzo dobrze leżąca i przyjemna w dotyku kierownica, całkiem miękkie materiały na drzwiach z wystarczającą ilością gąbki pod łokciem. Na kokpicie czy tunelu centralnym już bardziej twardo, ale w tym segmencie nie można było się niczego innego spodziewać. Z tyłu też nie ma co liczyć na miękkie materiały na drzwiach.

Fotel ma szeroki zakres regulacji, także pod względem wysokości przedniej części siedziska, co wcale nie jest takie oczywiste w tym segmencie. Nad głową – mam 1,84 m wzrostu – miałem około 10 cm wolnej przestrzeni do obudowy szklanego dachu. Siadając w systemie „sam za sobą” wciąż zostawało mi 3-5 cm przed kolanami, nad głową także miałem blisko 10 cm „luzu”. Kąt oparcia kanapy dało się regulować, całego siedziska przesuwać już nie. Samo siedzisko było odpowiednio wysoko. Z tyłu jest oświetlenie. Bagażnik przestronny, a jego klapę można otwierać/zamykać elektrycznie.

T-Mate – nowa generacja systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

Toyota Corolla Cross będzie mogła być wyposażona w naprawdę pokaźny zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Względem dotychczas oferowanego, np. w ramach Yaris Cross i pakietu Toyota Safety Sense, dodano kilka interesujących funkcji.

Przede wszystkim znacząco został rozszerzony PCS (Pre-Collision System), który reaguje nie tylko na ryzyko najechania na poprzedzające auto (rowerzystę czy pieszego), ale też wykrywa ewentualność zderzenia z samochodem jadącym z przeciwka (wykrywa dwa kierunki jazdy), czy np. w sytuacji gdy jakiś pojazd przejechał na czerwonym na skrzyżowaniu (względem naszego auta poruszał się pod kątem 90 stopni). PCS wykrywa także zagrożenia podczas skrętu (w lewo jak i prawo). Dodatkową funkcją jest też system nazwany „Acceleration Suppression”, który powstrzyma (przy małych prędkościach) przed przypadkowym, gwałtownym wciśnięciem pedału przyspieszenia – oczywiście w razie gdyby miało to oznaczać najechanie na poprzedzający pojazd.

Toyota Corolla Cross będzie też wyposażona w asystent awaryjnego zatrzymania, co znamy już z innych marek. To oczywiście na wypadek zaśnięcia lub zasłabnięcia kierowcy, samochód zatrzyma się wówczas na zajmowanym pasie ruchu.

Asystent martwego pola (Blind Spot Monitor, BSM) wzbogacony został o system ostrzegający o ryzyku otwarcia drzwi – po zaparkowaniu – wprost pod nadjeżdżające auto bądź rowerzystę/motocyklistę. Nazwano to Safety Exit Assist (SEA). Powiązany z tym jest także układ ostrzegający o ruchu poprzecznym (Rear Cross Traffic Alert), który w razie konieczności zatrzyma pojazd (Automatic Braking, RCTAB). W opcjach samochodu znalazłem też opcję FCTA, co może wskazywać na obecność analogicznego rozwiązania w sytuacji gdy wyjeżdżamy z miejsca parkingowego przodem, co jak już wielokrotnie zaznaczałem jest ekstremalnie rzadko stosowane w nowych samochodach (właściwie tylko w autach BMW).

Corolla Cross będzie też miała system kamer 360 stopni. Jakość może nie jest na poziomie aut premium, ale co należy zobaczyć, jest widoczne. Dostępny będzie też system automatycznego parkowania (Toyota Teammate Advanced Park). Zapytałem też o matrycowe reflektory, ale przedstawiciele Toyoty wskazali, że Corolla Cross będzie miała tylko automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych.

Usprawnieniom poddano też systemy wsparcia kierowcy, a więc asystent utrzymania na zajmowanym pasie ruchu (Lane Trace Assist) oraz działający w pełnym zakresie prędkości adaptacyjny tempomat (Full Speed Range Adaptive Cruise Control), co ma umożliwiać jeszcze wygodniejsze podróżowanie w trybie półautonomicznym, co już obecnie działa w Toyocie całkiem dobrze:

Cena? Dostępność?

Na chwilę obecną wiadomo tylko, że toyota Corolla Cross będzie dostarczana europejskim klientom jesienią 2022 roku. Ceny nie są jeszcze oczywiście znane.