O tym jak Toyota Yaris Hybrid jeździ, ile miejsca oferuje w środku, a także jaki zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia oferuje, pisałem rok temu w obszernym teście tego samochodu. Zużycie paliwa było jednym z wielu obszarów, które omawiałem. Ten materiał dotyczy wyłącznie „spalania”, a nadarzyła się ku temu dobra okazja, bo wreszcie udało mi się dorwać wersję z 16-calowymi oponami Continental EcoContact 6 195/55 z indeksem oporów toczenia „A” (najlepszym).

Toyota Yaris Hybrid: zużycie paliwa w mieście

Podobnie jak wszystkie inne, testowane przeze mnie samochody, tak i Toyota Yaris Hybrid została poddana pomiarowi zużycia paliwa w mieście i na trasie (o tym za chwilkę). Test wykonuję na warszawskich ulicach przy możliwie zbliżonym natężeniu ruchu i podobnej jego charakterystyce: korek niemalże „stojący”, „pełzający”, kilka odcinków przejeżdżanych z prędkością 50-70 km/h. Toyota Yaris Hybrid wyposażona w opony Continental EcoContact 6 uzyskała w tym teście 2,8 l/100 km przy średniej prędkości z całego testu 22,6 km/h:

Warto zwrócić uwagę, że przez aż ~89,5% czasu silnik spalinowy był wyłączony, a więc układ był w trybie elektrycznym, co tylko potwierdza świetne parametry systemu hybrydowego Toyoty. Dodatkowo: to w zasadzie historycznie najniższy (czyli najlepszy) wynik zużycia paliwa w samochodzie spalinowym! Poniżej tabela z porównaniem wyników do kilku innych samochodów (nie tylko z tego samego segmentu):

Toyota Yaris Hybrid: zużycie paliwa w trasie

Pomiar zużycia paliwa w trasie wykonuję przy trzech prędkościach: 90, 120 oraz 140 km/h, co odpowiada drogom międzymiastowym, ekspresowym oraz autostradom. Trasa, zawsze ta sama, zaczyna i kończy się w tym samym miejscu – nie ma więc różnicy wzniesień.

Toyota Yaris Hybrid uzyskała świetny wynik (najlepszy w klasie), ale w takich scenariuszu użytkowania nie była w stanie pobić aut z silnikami diesla – system hybrydowy pomaga raczej symbolicznie podczas jednostajnej jazdy w trasie. Wynikająca z konstrukcji wyższa efektywność silników wysokoprężnych, szczególnie w przeliczeniu na litr paliwa (liczymy „spalanie” na litr, a nie na kilogram – olej napędowy jest cięższy) jest nie do podważenia – trasa to dla tych jednostek idealny scenariusz użytkowania.

Dane podawane przez komputer, a rzeczywiste zużycie mierzone na stacji paliw

Analogicznie jak w przypadku innych samochodów, tak i Toyota Yaris Hybrid była testowana również pod względem różnicy w „spalaniu” pokazywanym przez komputer, a zużyciu paliwa mierzonym poprzez podwójne tankowanie samochodu na stacji paliw. W przypadku tego auta, podobnie jak i rok temu, nie zaobserwowałem żadnej różnicy. Przelewając już paliwo (zostało na gwincie wlewu) zatankowałem o 0,7% więcej niż wynikało z kalkulacji komputera pokładowego. Niepewność odczytu/pomiaru wynosi ~1-2% zarówno komputera jak i pomiaru na stacji paliw.

Opony Continental EcoContact 6

Z ponownym testem Toyoty Yaris Hybrid wiąże się ciekawa historia związana właśnie z oponami. Do testów dziennikarskich, szczególnie w pierwszych miesiącach po premierze, udostępniana jest głównie wersja premierowa (specjalna wersja), która była seryjnie wyposażona w opony Bridgestone Ecopia EP150 w rozmiarze 205/45 R17 84W. Opony te, w takim rozmiarze, prędkości i nośności, mają indeks oporów toczenia „E”. Co nie jest, delikatnie mówiąc, dobrym wynikiem, szczególnie że jest to seria przeznaczona do samochodów hybrydowych i elektrycznych. Taki indeks obserwujemy raczej w przypadku opon sportowych. Dlatego też postarałem się o dodatkowy test z użyciem opon o rzeczywiście niskich oporach toczenia – właściwych dla klasy samochodu. Udostępniony mi samochód miał opony Continental EcoContact 6 w rozmiarze 195/55 R16, a ich indeks oporów toczenia wynosi „A”, czyli tyle ile mieć powinny opony montowane do takiego samochodu w takim rozmiarze.

Jak widzicie różnica w zużyciu paliwa Toyoty Yaris Hybrid zależnie od użytych opon wynosi około 12%. Oczywiście nie jest to różnica wynikająca wyłącznie z mniejszych oporów toczenia, ale stanowi większość. Zmiana rozmiaru opony także ma tutaj znaczenie (większa felga = cięższe koło).

12% może nie wydawać się dużą wartością, szczególnie że mówimy o i tak bardzo oszczędnym samochodzie. Jednakże: 20 tys. km rocznie przejeżdżane np. w warunkach miejskich Toyotą Yaris Hybrid przełoży się na oszczędność rzędu 500 zł rocznie. Te same 20 tys. km przejechane przy prędkości 120 km/h to już ponad 700 zł. Dla porównania: komplet opon letnich klasy premium w rozmiarze 195/55 R16 do tego auta kosztuje 1400-1700 zł.

Drugą różnicą było nieco lepsze zachowanie Toyoty Yaris Hybrid na mokrych zakrętach. Auto z EcoContact 6 (indeks hamowania na mokrym „A”) było nieco stabilniejsze, a przede wszystkim lepiej hamowało. Nie było to jednak porównanie 1:1, bo przy oponach Bridgestone Ecopia EP150 była nieco niższa temperatura, co ma bardzo duże znaczenie w kwestii przyczepności na mokrym asfalcie.

Na koniec

Oszczędna Toyota Yaris Hybrid może być jeszcze oszczędniejsza! Rezultaty uzyskane wraz z oponami Continental EcoContact 6 195/55 R16 plasują ten samochód na szczycie rankingu pod względem zużycia paliwa w mieście. 2,8 l/100 km prędko nie zostanie pobity raczej. Dodatkowo: warto wziąć pod uwagę, że podczas miejskiego testu przez ponad 89% czasu silnik spalinowy był wyłączony (system był w trybie elektrycznym), co dowodzi jak skuteczny, a przede wszystkim ultraoszczędny, napęd zastosowano w hybrydowej Toyocie Yaris.