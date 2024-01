Nowa Toyota Camry jak rasowe coupe. Ładniejszej Toyoty nie widziałem

Toyota Camry jak bZ4x

Toyota nieco po cichu prezentuje nową generację modelu Camry, który w swojej 40-letniej historii sprzedał się na całym świecie już w liczbie ponad 21 milionów egzemplarzy. Ten stylowy sedan łączy poniekąd ofertę Toyoty i Lexusa, bo zazwyczaj jest najwyżej pozycjonowanym samochodem w ofercie popularnej marki, a przy tym wiele go łączy z modelem Lexus ES. Poprzednia generacja była dostępna na rynku już od kilku lat i odświeżenie z pewnością zostanie dobrze przyjęte przez klientów, tym bardziej, że nowy design zapoczątkowany przez elektryczny model bZ4x z pewnością może się podobać.

Camry podobnie jak nowy Prius czy C-HR ma całkowicie nowy front z agresywnie zarysowanymi światłami oraz nisko opadającą maską, która poprawia współczynnik oporu powietrza i nadaje całej sylwetce dynamicznego wyglądu. Poza tym to jednak nadal przestronna limuzyna, która powinna pozwolić na przyjemne pokonywanie kilometrów w długich trasach. Zwiększone zwisy przedni i tylny oraz niżej poprowadzona linia dachu w tylnej części nadwozia nadają Camry atrakcyjnego sznytu. Tylne światła zyskały nowy wygląd i razem z kształtem pokrywy bagażnika nawiązują do projektu przedniego pasa.

Podobnie jak w przypadku poprzednika w ofercie dostępna będzie tylko jedna jednostka napędowa, tym razem jest to układ hybrydowy piątej generacji o pojemności 2,5 litra, który będzie generował moc maksymalną rzędu 231 KM, o 13 KM większą niż wcześniej. Jednocześnie Toyota obiecuje niższe spalanie (5,1l/100 km WLTP) oraz mniejszą emisję CO2. Układ korzysta z nowej bipolarnej baterii litowo-jonowej, która ma większą moc i jest bardziej responsywna. Najważniejsze elementy napędu jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter zostały przeprojektowane, by ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary. Nowy układ szybciej przekazuje moc, a auto lepiej się rozpędza co pokazuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h na poziomie 7,9 s (0,4 s szybciej niż u poprzednika).

Wpływa na komfort ma także przeprojektowane zawieszenie. Z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu podwójne wahacze. Camry ma prowadzić się dzięki temu znacznie pewniej oraz dawać dużą przyjemność z jazdy po krętych drogach.

Odświeżone wnętrze

Standardem w nowej Camry jest system multimedialny Toyota Smart Connect, który obsługiwany jest przy pomocy 12,3-calowego ekranu dotykowego ładnie wkomponowanego w deskę rozdzielczą. System udostępnia inteligentnego asystenta głosowego, który reaguje na komendy wydawane w sposób naturalny i oferuje nawigację z danymi na żywo na temat natężenie ruchu. Opcjonalnie dostępny jest system premium audio z dziewięcioma głośnikami JBL. W ofercie pojawią się też cyfrowe zegary wyświetlane na ekranie o przekątnej 12,3 cala (w bazowej wersji będzie mniejszy ekran 7 cali), pojawi się też wsparcie dla cyfrowego kluczyka w smartfonie oraz bezprzewodowa obsługa Apple CarPlay i Android Auto.

W kabinie znajdzie się aż pięć portów USB, standardem jest też bezprzewodowa ładowarka do smartfonów. Auto może zaktualizować multimedia oraz systemy bezpieczeństwa metodą over-the-air (OTA) bez konieczności wizyty w serwisie. Nie zabraknie też najnowszych systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE i Safety Sense, które będą korzystały z nowego radaru oraz dodatkowych kamer. Co ciekawe system ma być nawet w stanie uniknąć zderzenia czołowego cały czas monitorując dwa pasy ruchu przed nami. Produkcja nowej Toyoty Camry rozpocznie się w drugiej połowie roku, a zamówienia będzie można składać od 2. kwartału. Wtedy też poznamy nowe ceny.