Toyota i długo długo nic, wiemy co kupowali Polacy w 2023 roku

SAMAR podsumowuje rok

Na pełne podsumowanie 2023 roku przyjdzie jeszcze pora, ale Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podzielił się z nami ogólnymi statystykami rejestracji nowych samochodów w Polsce w 2023 roku. I trzeba powiedzieć, że był to bardzo dobry rok dla polskich importerów, ze szczególnym wskazaniem na jednego z nich. Toyota wspólnie z Lexusem sprzedała w Polsce w zeszłym roku ponad 100 tys. samochodów zagarniając dla siebie ponad 22% całego rynku. Liczby te robią tym większe wrażenie, że druga na liście marka - Skoda, miała udział na poziomie niespełna 11%.

W sumie w 2023 roku sprzedano w Polsce nieco ponad 475 tys. samochodów co jest wynikiem o 13% lepszym niż rok wcześniej, kiedy to nabywców znalazło niespełna 420 tys. pojazdów. Co więcej SAMAR przewiduje, że 2024 rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy, wstępne szacunki mówią o 484 tys. sprzedanych samochodów. Wpływ na to będzie miało kilka czynników. Po pierwsze od mniej więcej połowy roku skończyły się braki i długi czas oczekiwania na zamówione pojazdy. Znacząco spowolnił też wzrost cen, w ostatnim kwartale już każdy importer oferował rabaty na swoje samochody, co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Trend ten będzie kontynuowany w przyszłym roku, a rynek będzie musiał zmierzyć się dodatkowo z ofertą chińskich producentów, którzy zaczynają sobie coraz śmielej poczynać w naszym kraju wzmagając presję cenową.

Toyota niekwestionowanym liderem

Toyota głównie dzięki sukcesowi jaki odniosła nowa Corolla już w zeszłym roku wyraźnie przodowała w stawce, ale w tym roku jeszcze poprawiła ten wynik. 91 tys. sprzedanych samochodów to świetny rezultat, na który złożyły się przede wszystkim trzy modele - Corolla (26,4 tys.), Yaris (13,2 tys.) oraz Yaris Cross (13 tys.), plasujące się w Top 4 najlepiej sprzedających się samochodów w Polsce. Na drugim miejscu mamy Skodę, której koniem pociągowym jest oczywiście Octavia (15,3 tys.). Wynik na poziomie 51 tys. sprzedanych egzemplarzy robi wrażenie, bo oznacza wzrost o ponad 22% względem roku poprzedniego. Na ostatnim miejscu podium znalazła się koreańska Kia z wynikiem nieco ponad 36 tys. sprzedanych aut, gdzie pierwsze skrzypce gra Sportage, który "zrobił" 1/3 tego wyniku.

Marka 2023 2022 Zmiana R/R Toyota 91 195 73 868 23,46% Skoda 51 479 42 067 22,37% Kia 36 081 33 715 7,02% Volkswagen 33 924 30 814 10,09% Hyundai 26 931 26 887 0,16% Audi 26 024 19 323 34,68% BMW 23 225 23 796 -2,40% Mercedes 21 339 21 354 -0,07% Renault 18 221 14 557 25,17% Dacia 17 845 20 721 -13,88% Volvo 12 542 10 947 14,57% Ford 12 111 16 435 -26,31% Mazda 11 055 7 255 52,38% Lexus 10 495 5 658 85,49% Opel 9 523 9 346 1,89%

W czołówce powodów do zadowolenia z pewnością nie ma Ford, któremu sprzedaż spadła aż o 26%, co w sumie nie dziwi patrząc na cały czas ograniczaną ofertę. Kiepskie wyniki w tym roku ma też Dacia, Mercedes czy BMW. Trzeba jednak zaznaczyć, że segment premium jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze. Według danych SAMAR w zeszłym roku na rynek trafiło ponad 109 tys. samochodów klasy premium, co jest rekordem wszechczasów. Pierwszy raz w historii liczba aut premium przekroczyła sprzedaż 100 tys. w ciągu jednego roku. Najlepiej radziło sobie Audi, ale to Lexus zanotował największy wzrost sięgający 85%, głównie za sprawą świetnej sprzedaży modelu NX. Jednak najpopularniejszym samochodem w segmencie premium, niezmiennie od bagatela 15 lat (!) pozostaje Volvo XC60 (6 tys. sprzedanych egzemplarzy). To swoisty ewenement na naszym rynku.

Jeśli zaś chodzi o auta elektryczne, to w 2023 roku zarejestrowano ich około 17 tys. sztuk, a niemal 1/4 z nich (4200 sztuk) miała znaczek Tesli. Na dalszych miejscach plasuje się Volkswagen (1,5 tys.), Kia (1,3 tys.) oraz Audi (1,2 tys.). W 2024 roku sytuacja się jednak pewnie diametralnie zmieni, co zapowiada chociażby ostatnia premiera chińskiego MG4, którego ceny zaczynają się od 125 200 złotych.

źródło: SAMAR