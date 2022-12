Pod koniec października dowiedzieliśmy się, że Henry Cavill rezygnuje z posady netfliksowego Wiedźmina. Za kulisami od dawna dochodziło do zgrzytów między odtwórcą roli Geralta z Rivii, a scenarzystami, którzy do prozy Sapkowskiego podchodzą dość luźnie. Wiele mówiło się także o napiętym grafiku aktora. Cavill dążył bowiem do ponownego założenia trykotu Supermana i to właśnie przez owo zobowiązanie tak spieszył się do zakończenia przygody z Wiedźminem. Problem w tym, że WarnerBros.Discovery ostatecznie z rozwiązało umowę z aktorem, chwile po tym jak Cavill ogłosił w mediach powrót do roli człowieka ze stali. Nie nacieszył się jednak bezrobociem zbyt długo, bo z propozycją współpracy odezwał się Amazon.

Od mordowania potworów do... mordowania kosmitów?

Gigant zakupowy prowadzi ostatnie rozmowy w celu zakupienia praw do możliwości stworzenia adaptacji legendarnego bitewniaka od Games Workshop. Chyba nie muszę nikomu przedstawiać Warhammera 4000?

Źródło: Depositphotos

Uniwersum Warhammera – czyli strategicznej planszówki bitewnej, rozgrywającej się w pogrążonym wojną kosmosie – to filar science-fiction, o którym powstało już wiele animacji, komiksów i gier. Jednym z kluczowych elementów, stanowiących spoiwo społeczności, jest własnoręczne malowanie figurek i tworzenie dioram. Całkiem nieprzypadkowo Henry Cavill jest sympatykiem tego hobby, podobnie jak twórczości Sapkowskiego. Jak donosi The Hollywood Reporter, aktor miałby wystąpić w serialu opartym na motywach Warhammer 4000, choć na temat samej produkcji nie ma jeszcze żadnych szczegółowych informacji.

Cavill znany jest z uczestniczenia w filmach i serialach, które są mu bliskie pod względem zainteresowań. W tym wypadku Amazon miałby umożliwić aktorowi objęcie głównej roli i posady dyrektora wykonawczego. Choć to nie to samo co Superman, to i tak domyślam się, że Brytyjczyk będzie lepiej bawić się niż podczas współpracy z Netflix. Ostatni raz w roli Wiedźmina zobaczymy go latem przyszłego roku. W czwartym sezonie medalion przejmie Liam Hemsworth.

Stock image from Depositphotos