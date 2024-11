To tu będzie rozwijana polska sztuczna inteligencja. Znamy szczegóły

Pierwsza w Polsce fabryka sztucznej inteligencji będzie powstawać poprzez rozbudowę zasobów w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Decyzja Rady Ministrów została podjęta, aby w ramach zmiany ustawy budżetowej przeznaczyć prawie 70 mln złotych na wsparcie projektu. Superkomputer Helios zostanie wzmocniony w znaczne zasoby mocy obliczeniowej i dołączy do europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Projekt będzie współfinansowany przez Komisję Europejską. Cyfronet AGH będzie także zaangażowany w prace, które będą rozpoczęte przez Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Konsorcjum PLLuM i Centralnym Ośrodkiem Informatyki, związane z integracją polskiego modelu językowego w usługach publicznych.

Reklama

Źródło: AHG

W Krakowie powstaje jedna z pierwszych w Europie Fabryk AI. Chcemy, aby to był pierwszy przystanek w rozbudowywaniu mocy obliczeniowych dla polskiej sztucznej inteligencji. Musimy jak najlepiej wykorzystać ten potencjał. Dzięki temu będziemy mogli lepiej diagnozować choroby, szybciej wprowadzać na rynek nowe leki.

– powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dodając, że resort cieszy się także, że współpraca Cyfronetu z Konsorcjum Polskiego Modelu Językowego (PLLuM) oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki i Ministerstwem Cyfryzacji została rozpoczęta. Jak zauważa polityk koalicji rządzącej, siły tych jednostek mają być połączone w taki sposób, aby został stworzony fundament nowoczesnej, cyfrowej administracji opartej na sztucznej inteligencji. Celem jest integracja polskiego modelu językowego z usługami publicznymi, co nowe możliwości w zakresie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną otworzy.

To tu postanie pierwsza fabryka AI w Polsce. Ma przed sobą wiele zadań

Budowa "Fabryki AI" będzie niosła ze sobą wiele korzyści. To, czego sztuczna inteligencja bardzo potrzebuje, to przede wszystkim moce obliczeniowe oraz dane. W zakresie danych Polska już dziś jest liderem na świecie, jeśli chodzi o otwartość danych. Moce obliczeniowe to obszar, w który warto inwestować. "Fabryka AI", do której dołoży się Unia Europejska ma być ogromnym krokiem w tym zakresie. Komputer Helios będzie najszybszym komputerem w Polsce, który znajdzie się w setce najszybszych komputerów na świecie, a dodatkowo zajmie 7 miejsce pod kątem efektywności energetycznej.

Inwestycja w budowę Fabryki AI w Cyfronecie to kluczowy krok w kierunku umocnienia pozycji Polski w europejskim ekosystemie sztucznej inteligencji. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony państwa oraz współpracy z Komisją Europejską rozwiniemy infrastrukturę obliczeniową, która pozwoli naszej uczelni i krajowi wkroczyć na nowy poziom zaawansowania technologicznego.

– mówi rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadzenie językowego AI do usług publicznych będzie krokiem milowym w kierunku budowy cyfrowej administracji XXI wieku. Oto kilka kluczowych korzyści:

Poprawa dostępności usług: Dzięki integracji modeli językowych obywatele będą mogli korzystać z usług publicznych w bardziej intuicyjny i naturalny sposób – za pomocą języka polskiego.

Dzięki integracji modeli językowych obywatele będą mogli korzystać z usług publicznych w bardziej intuicyjny i naturalny sposób – za pomocą języka polskiego. Personalizacja obsługi: Nowoczesne narzędzia AI umożliwią szybszą i bardziej precyzyjną odpowiedź na potrzeby obywateli.

Nowoczesne narzędzia AI umożliwią szybszą i bardziej precyzyjną odpowiedź na potrzeby obywateli. Efektywność administracji: Automatyzacja i wsparcie procesów decyzyjnych pozwolą urzędom działać szybciej i skuteczniej, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych.