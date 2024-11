Radio 357 wprowadza emisję reklam dla 70% słuchaczy

Hasło - Reklamy...? Nie mamy! nie tak dawno jeszcze (2022 rok), promujące antyreklamy na antenie Radia 357, już od poniedziałku (od 18 listopada) może odejść w całkowite zapomnienie, przynajmniej dla słuchaczy tej internetowej rozgłośni, którzy nie wspierają jej finansowo.

Przedstawiciele radia 357 argumentują to tym, że dotychczasowe wsparcie patronów „zjada” inflacja - przez 4 lata w ten sposób zniknęło 40% – czyli z każdych 10 złotych wtedy mamy ok. 7 zł teraz.

Dlatego zapowiedzieliśmy, że wprowadzimy krótkie spoty promocyjne i treści sponsorowane w komunikacie startowym, poprzedzającym start radia na żywo u osób, które nie chcą lub nie mogą zaangażować się finansowo we wsparcie radia. Ruszą 18 listopada. Wysłuchanie takiego komunikatu pozwoli grać radiu dalej lub będzie dobrym pretekstem do tego, aby rozpocząć regularne, comiesięczne wsparcie naszego projektu.

Co z Patronami, którzy wspierają comiesięcznie rozgłośnie wpłatami? Oni oczywiście nie usłyszą tych treści, pod warunkiem, że odsłuchują Radio 357 zalogowani do oficjalnej aplikacji mobilnej. Z problemami mogą spotkać się natomiast ci słuchacze, którzy korzystają z zewnętrznych aplikacji, mimo zapewnia alternatywnego rozwiązania:

Z kolei dla Patronów, słuchających nas w obcych aplikacjach przygotowaliśmy specjalne rozwiązanie techniczne. Dzięki niemu każdy może wygenerować dla siebie swój Osobisty Adres Streamingu, czyli spersonalizowany link, który można wprowadzić do urządzeń pozwalających na ręczną konfigurację streamu. Link ten uruchamia radio bez komunikatu startowego.

Niektórzy komentujący Patroni wskazują jednak, iż nie mają możliwości skorzystania z takiego rozwiązania:

Na razie z uporem maniaka strzelacie sobie po kolanach komunikatem na starcie streamingu. Dla kogoś kto słucha w samochodzie, nie jest w stanie się zalogować do apki wbudowanej w system audio, po miesiącu przestało być do wytrzymania. Niestety dedykowany link streamingu w tym odtwarzaczu nie działa. Taki sposób zmuszania do wsparcia działa dokładnie odwrotnie niż chcielibyście. Szkoda fajnego radia...

Słuchacze Radia 357 i Radia Nowy Świat

Z komunikatu Radia 357 możemy jeszcze wyczytać, iż odsetek słuchaczy rozgłośni, którzy nie wspierają swoimi wpłatami działalności stacji, szacuje się obecnie na 70%. Podobnie może to wyglądać w przypadku Radia Nowy Świat.

Jednocześnie ok. 70% odbiorców słucha Radia 357 bez udziału w kosztach jego nadawania. Rozumiemy to i różne powody takiej decyzji. Z drugiej strony – musimy utrzymać radio i tempo rozwoju.

Jak to się przekłada na konkretne liczby? Otóż, ostatnie dane dla obu rozgłośni, pochodzą z 2023 roku, kiedy to zarówno Radio 357, jak i Radio Nowy Świat udostępniało publicznie dane o liczbie wspierających - Radio Nowy Świat i Radio 357 po 3 latach w internetowym eterze.

I tak, Radio Nowy Świat wspierało wówczas 34 tys. słuchaczy na kwotę ponad 700 tys. zł miesięcznie, a Radio 357 - 50 tys. słuchaczy na kwotę ponad 900 tys. zł.

Na dziś Radio 357 nie wyświetla już tych danych na Patronite.pl i są w trakcie przenoszenia Patronów do własnego systemu rozliczeń, z pominięciem już tego pośrednika.

Z kolei Radio Nowy Świat, aktualnie wspiera ponad 32 tys. słuchaczy na kwotę ponad 720 tys. zł miesięcznie. Z dużym prawdopodobieństwem więc, i poziom wsparcie Radio 357 nie zmienił się znacząco w ostatnim roku.

Natomiast szacunki słuchaczy łącznie obu rozgłośni, dostarcza nam najnowszy raport z badania słuchalności stacji radiowych w Polsce, autorstwa Krajowego Instytutu Mediów.

Aktualnie, Radio 357 dociera do prawie 300 tys. słuchaczy każdego dnia, co daje mu drugie miejsce po RMF FM, a Radio Nowy Świat do 200 tys. słuchaczy - 4 miejsce wśród wszystkich stacji słuchanych przez internet, 3. miejsce należy do Radio ZET.

Można więc podejrzewać, że każdego dnia obie stacje słucha odpowiednio około 200 tys. i 140 tys. słuchaczy, którzy nie wspierają tych rozgłośni finansowo.

Warto tu wspomnieć, że akurat ze strony Radia Nowy Świat, nie docierają żadne sygnały od początku istnienia, o planach wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń dla takich słuchaczy czy emisji dla nich spotów reklamowych.

Radio Nowy Świat zaczęło nadawać w internecie w lipcu 2020 roku, na jesień tego samego roku zapowiedziano start Radio 357 i pierwsze audycje ruszły w styczniu 2021 roku. Obie stacje powstały z inicjatywy byłych dziennikarzy radiowej „Trójki”.