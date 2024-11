Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował założenia programu Mój elektryk 2.0, który ma wystartować jeszcze w tym roku i obejmie zakupy 1 lipca 2024 do 31 marca 2026 roku. Budżet nowego programu to ponad 1,6 mld złotych.

Środki w programie "Mój elektryk" dla zakupów w formie wynajmu lub leasingu dla przedsiębiorstw skończyły się już kilka miesięcy temu. Założenia nowego programu bazującego na środkach z KPO miały pojawić się wkrótce potem, ale dostaliśmy je dopiero teraz. NFOŚiGW opublikował właśnie projekt nowych przepisów, które do 29.11.2024 będą podlegały konsultacjom, a wkrótce potem mają wejść w życie. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to wnioski o dotacje w ramach nowych przepisów będzie można składać jeszcze w tym roku. I wygląda na to, że będzie warto, bo kwota dopłaty może teraz wynieść nawet 40 000 złotych. Biorąc pod uwagę budżet programu, pozwoli to na wsparcie zakupu ponad 40 tys. pojazdów elektrycznych.

Reklama

Założenia programu "Mój elektryk 2.0"

Program "Mój elektryk 2.0" ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wsparcie finansowe na zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego zeroemisyjnych pojazdów kategorii M1. Założenia programu przewidują, że pozwoli on zmniejszyć emisję CO2 o 83 094 Mg/rok i tlenków azotu o 46,22 Mg/rok. Kwota bezzwrotnych dotacji udostępniona w ramach programu KPO (Krajowy Plan Odbudowy) to dokładnie 1 613 777 750 zł. Nabór wniosków ma trwać do połowy 2026 roku, a okres kwalifikowanych zakupów to lipiec 2024 do marca 2026 roku. Kwota dotacji może wynieść nawet 40 tys. złotych, ale składa się na nią kilka elementów, w zależności od tego jaki sposób zakupu wybierzemy.

Osoby fizyczne

Zakup

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Podstawowa wysokość wsparcia : 18 750 zł

: 18 750 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego, którego właścicielem jest ostateczny odbiorca wsparcia od co najmniej 3 lat, a zezłomowanie nastąpiło po 01.02.2020 r.: 10 000 zł Gdy dochód nie przekracza 120 000 zł rocznie: 11 250 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Leasing/Wynajem długoterminowy

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 5 000 zł Gdy dochód nie przekracza 120 000 zł rocznie: 5 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG)

Zakup

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość wsparcia : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 10 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Leasing/Wynajem długoterminowy

Maksymalna cena pojazdu : 225 000 zł

: 225 000 zł Maksymalna wysokość dofinansowania do opłaty wstępnej : 30 000 zł

: 30 000 zł Dodatkowe premie : Za zezłomowanie samochodu spalinowego: 10 000 zł

: Łącznie maksymalna kwota wsparcia: 40 000 zł

Dodatkowe warunki

Pojazdy muszą być nowe i mieć przebieg poniżej 6000 km.

Pojazd musi być zarejestrowany w Polsce i oznakowany przez minimum 2 lata.

Wnioski można składać w trybie ciągłym w latach 2025-2026 do wyczerpania alokacji.

Wygląda więc na to, że dofinansowanie w ramach programu "Mój elektryk 2.0" będzie istotnie większe niż w przypadku poprzedniej edycji, gdzie można było zyskać 18 750 zł lub 27 000 zł dotacji w zależności od konkretnych warunków. Z drugiej strony wymóg posiadania przez 3 lata pojazdu i jego złomowania wykluczy zapewne sporo osób z tej formy premii, podobnie jak limit dochodu ustalony raczej dosyć nisko. Biorąc pod uwagę, że nowe samochody, w dodatku elektryczne wybierają raczej osoby, które odpowiednio dużo zarabiają. Większa dopłata w przypadku wynajmu/leasingu będzie zapewne mocniej wspierała tę formę zakupu pojazdu elektrycznego. Teraz czekamy tylko na potwierdzenie tych warunków i oficjalnych start programu.