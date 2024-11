Najważniejsze marki należące do Domator24 to Diablo Chairs oraz Jan Nowak, które odpowiadają na szerokie spektrum potrzeb – od ergonomicznych foteli gamingowych, przez biurowe, po funkcjonalne meble, spełniające oczekiwania jednakowo klientów indywidualnych, młodych firm oraz dużych przedsiębiorstw. W ostatnich latach firma odnotowała dynamiczny wzrost przychodów – od 98 milionów złotych pięć lat temu do przewidywanych 220 milionów w 2024 roku. Wartość EBITDA również wzrosła, osiągając obecnie 26,5 mln złotych. Takie wyniki pozwoliły firmie nie tylko na ekspansję międzynarodową, lecz także na inwestycje w zaplecze logistyczne – w Zielonej Górze otworzono nowe magazyny o łącznej powierzchni 17 000 mkw, co umożliwia sprawną obsługę rosnącej liczby zamówień.

W 2023 roku Domator24 zrealizował blisko ćwierć miliona transakcji na 24 rynkach, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do roku poprzedniego. Największym sukcesem okazały się ergonomiczne fotele Diablo Chairs. Początkowo dedykowane graczom, szybko zdobyły popularność także wśród osób pracujących zdalnie, zyskując odbiorców nie tylko w Polsce, ale także na rynku amerykańskim i w Ameryce Południowej. Do tej pory firma sprzedała ponad milion egzemplarzy, co plasuje ją w czołówce rynku foteli ergonomicznych.

Marka Jan Nowak jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na dostępne "od ręki" biurowe rozwiązania meblowe. Paweł Nowak dostrzegł na rynku lukę – brak mebli o solidnym wykonaniu i przystępnej cenie, które mogłyby sprostać oczekiwaniom firm. Według filozofii marki, jej meble mają charakteryzować się trwałością, uniwersalnym designem i elastycznością, co jak widać — działa.

Paweł Nowak kieruje firmą w oparciu o strategię IQ Faces - ów model ten opiera się na siedmiu zasadach: Innowacji, Jakości, Funkcjonalności, Dostępności, Personalizacji, Ergonomii i Oszczędności. Wykorzystanie tej metodyki umożliwia swobodne działanie zespołów, które dzięki autonomii i specjalistycznej wiedzy dostosowują się do dynamiki rynku. Rozwój organizacji idzie w parze z rozbudową zespołu – obecnie firmę tworzy blisko 140 pracowników, aktualnie Domator24 rozbudowuje swoje zasoby ludzkie.

W Domator24 doszło do przekroczenia "masy krytycznej" dynamicznych wzrostów, ale cały czas jest to przedsiębiorstwo zachowujące mindset firmy rodzinnej. To okazało się kluczowe w pokonywaniu trudności i wzmacnianiu pozycji na rynku. Jeden z polskich liderów branży meblowej zakłada w najbliższym czasie dalszą ekspansję i ma na celu osiągnięcie pozycji lidera na europejskim rynku mebli i rozwiązań ergonomicznych.