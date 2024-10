Fabryka AI w Polsce! Rząd przeznaczy na nią 70 mln zł

Resort poinformował dziś, że Rada Ministrów podjęła decyzję o zmianie ustawy budżetowej na przyszły rok, w której zostanie uwzględnione blisko 70 mln zł, przeznaczonych na budowę fabryki sztucznej inteligencji.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski:

To dość wygórowane określenie, bo tak naprawdę fabryka ta, w rzeczywistości będzie rozbudową już istniejących zasobów w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH.

To, czego sztuczna inteligencja bardzo potrzebuje, to po pierwsze moce obliczeniowe, a po drugie - dane. Jeżeli chodzi o dane, o otwartość danych, to my już jesteśmy liderem na świecie. A moce obliczeniowe to jest właśnie ten obszar, gdzie jeszcze musimy inwestować. I dzisiejsza decyzja o budowie „Fabryki AI”, do której dołoży się Unia Europejska, to ogromny krok w tym zakresie.