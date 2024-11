Polacy chcieli tego dokumentu w mObywatelu. Policja się nie zgodziła

Ponad 45 tysięcy użytkowników mObywatela chce, by pojawiła się w nim legitymacja posiadacza broni. Wiele jednak wskazuje, że takiego dokumentu w aplikacji zabraknie. Dlaczego?

Na początku miesiąca w aplikacji mObywatel pojawiła się funkcja zgłaszania propozycji na dokumenty i usługi, które użytkownicy chcieliby zobaczyć w przyszłości. Lista zgłoszeń szybko się zapełniła i w ostatnich kilkunastu dniach swoje propozycje i głosy oddały dziesiątki tysięcy ludzi.

Najpopularniejszym dokumentem w zestawieniu propozycji jest Legitymacja posiadacza broni. Jak przedstawiają zgłaszający, byłby to dokument potwierdzający uprawnienia do posiadania i noszenia broni oraz zawierający informacje o posiadanej broni. Na dziś (18.11), za tą propozycją opowiedziało się już 45,415 użytkowników mObywatela, co już stanowi rekord. Drugą propozycją na liście jest Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym z ponad 27 tys. głosów. Podium zamyka Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi – na ten dokument oddano ponad 26 tys. głosów.

Legitymacja posiadacza broni poza mObywatelem? Dokument nie trafi do aplikacji

Choć Ministerstwo Cyfryzacji wskazywało, że zgłaszane dokumenty, usługi i inne nowości w mObywatelu mają ogromne szanse trafić do aplikacji (o ile zdobędą duże zainteresowanie), tak okazuje się, że nie wszystkie obietnice będzie można spełnić. I choć rzeczywiście dokument potwierdzający uprawnienia do posiadania broni cieszy się w aplikacji ogromną popularnością, wiele wskazuje, że w niej się nie pojawi. Wynika to z odpowiedzi na interpelację poselską, którą w październiku tego roku zgłosił poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Dariusz Standerski z Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na nią wskazuje:

Nie oznacza to jednak, że dokument nie pojawi się w aplikacji w przyszłości. Choć na ten moment nie ma przewidzianych prac ustawowych pozwalających na przekazywanie tego typu informacji przez Policję, być może w przyszłości zostanie to zmienione.