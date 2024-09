To tu będzie najlepsze GTA VI. Liczyć się będzie tylko jedna konsola

GTA VI wyciśnie ostatnie soki z PS5 i Xbox Series X|S. To największa premiera konsolowa ostatnich lat i jeszcze długo będziemy o niej mówić. Twórcy zapewne będą musieli pójść na wiele ustępstw, by sprzęt obecnej generacji poradził sobie z ich wizją. Jednak na prowadzenie wysuwa się nowy zawodnik, który jeszcze na rynku się nie pojawił, ale wiele wskazuje, że to właśnie PS5 Pro będzie najlepszym wyborem dla graczy interesujących się GTA VI.

Mocniejsze podzespoły i technologie PS5 Pro mają gwarantować lepszą jakość rozgrywki. Gry korzystających z tych rozwiązań mają być specjalnie oznaczone, tak jak to miało miejsce w przypadku tytułów działających lepiej na PS4 Pro.

Oznaczenie to oznacza, że uruchamiając gry na mocniejszym sprzęcie, gracze otrzymają jeszcze więcej graficznych usprawnień. Kilka miesięcy temu serwis Insider Gaming zdradził, że twórcy będą mogli zabiegać o ten dopisek, jeśli spełnią odpowiednie wymagania. Informacje te pochodzić mają z kolejnych dokumentów, do których dotarli jego redaktorzy. Jeśli mówią prawdę, by gra zyskała dodatkowy znaczek "PS5 Pro Enhanced", studia będą musiały zaoferować:

skalowanie rozdzielczości do 4K z wykorzystaniem technologii PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

rozgrywka oferująca stałe 60 klatek na sekundę

rozbudowane efekty ray tracing (2-3x, a w niektórych przypadkach nawet 4x)

PS5 Pro na grafice świętującej 30. lecie PlayStation

To w najlepszym dla graczy scenariuszu. Jak wiadomo jednak nie każdy będzie w stanie oferować wszystkich powyższych opcji. Tak było w przypadku PS4 Pro, tak też będzie z PS5 Pro. Sony zamierza więc rozszerzyć katalog usprawnień, z których będą mogli skorzystać deweloperzy ubiegający się o znaczek "PS5 Pro Enhanced". To między innymi:

wyższa rozdzielczość dla tytułów, które działają w stałej rozdzielczości na PS5

zwiększona maksymalna rozdzielczość dla tytułów, które działają w zmiennej rozdzielczości na PS5

zwiększona liczba klatek na sekundę dla tytułów, które mają stałą liczbę klatek na sekundę na PS5

włączenie efektów PS5 Pro ray tracing

To będzie sprzęt idealny dla GTA VI. Premiera jeszcze w tym roku!

Jednak to nie koniec, gdyż od kilku dni w sieci pojawiają się informacje wskazujące, że Sony dogadało się z Take Two i to właśnie PlayStation będzie mogło pochwalić się m.in. zacieśnieniem współpracy przy promowaniu GTA VI. Plotki te pochodzą od leakstera o pseudonimie MAGG, który mówił o nich w ostatnim odcinku podcastu XNC Podcast.

Nie będzie to raczej specjalnym zaskoczeniem, gdyż już w przeszłości GTA mocno było reklamowane w powiązaniu z poprzednimi generacjami konsol PlayStation. Tu jednak ma być o tyle ciekawie, że w grę wchodzi PS5 Pro, które ma być najlepszym sprzętem do grania w najnowszą odsłonę hitu studia Rockstar Games – przynajmniej jeśli chodzi o konsole. Na ten moment nic nie wskazuje, by Microsoft zdecydował się na podobny ruch. Choć jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że Amerykanie pracują nad mocniejszym wariantem konsoli Xbox Series, ostatnie doniesienia wskazują, że firma zmieniła swoją strategię i mogła z tego pomysłu zrezygnować.

Warto też przypomnieć, że z chwilą premiery GTA VI, gra będzie dostępna wyłącznie na konsole obecnej generacji. Posiadacze komputerów PC będą musieli uzbroić się w cierpliwość i nieco poczekać. Jak długo? Wiele wskazuje na to, że przynajmniej rok. Pod warunkiem, że przyjmiemy optymistyczny scenariusz. GTA V zadebiutowało na konsolach PS3 i Xbox 360 we wrześniu 2013 r. Rok później, w listopadzie 2014 r. gra trafiła na PS4 i Xbox One. Gracze wybierający komputery musieli czekać jeszcze dłużej. Grand Theft Autio V oficjalnie na PC zadebiutowało dopiero w kwietniu 2015 r. Czy równie długo będą musieli czekać na GTA VI? Na to pytanie wciąż nie mamy odpowiedzi.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.