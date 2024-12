To oni będą stać na straży AI w Polsce. Czym będzie się zajmować nowy ośrodek?

Kilka tygodniu temu pisaliśmy, że pierwsza w Polsce fabryka sztucznej inteligencji będzie powstawać poprzez rozbudowę zasobów w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Decyzja Rady Ministrów została podjęta, aby w ramach zmiany ustawy budżetowej przeznaczyć prawie 70 mln złotych na wsparcie projektu. Superkomputer Helios zostanie wzmocniony w znaczne zasoby mocy obliczeniowej i dołączy do europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji.

Jednak same prace nad rozwojem AI nie wystarczą do bezpiecznego jej wprowadzania i wykorzystywania. Potrzebne są mechanizmy kontroli sztucznej inteligencji, by ta używana była w sposób prawidłowy. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało właśnie o przekształceniu Pionu Sztucznej Inteligencji w NASK w Ośrodek Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji, na czele którego stanął dr hab. inż. Szymon Łukasik, prof. AGH z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Główne zadania jakie stoją przed nami to rozwój i wprowadzanie nowych technologii sztucznej inteligencji. Ze szczególną uwagą będziemy skupiać się na uwzględnieniu metod bezpiecznych, transparentnych i wyjaśnialnych w kluczowych obszarach, takich jak administracja publiczna, bezpieczeństwo sieci oraz ochrona cyberprzestrzeni. Ośrodek ma również za zadanie edukować i wspierać społeczeństwo w świadomym korzystaniu z nowoczesnych technologii AI.

– mówi Szymon Łukasik, dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji w NASK.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji:

Naukowcy z nowego Ośrodka skupiają się na prowadzeniu innowacyjnych badań w obszarze AI, z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, które jest dla NASK kluczowe. To droga, która będzie prowadzić do odpowiedzialnego zastosowania technologii sztucznej inteligencji w administracji, czy bezpieczeństwie sieci.

W Ośrodku znajdzie się kilka zakładów badawczych, które będą pracowały nad różnymi zagadnieniami. Na ich liście znalazły się:

Zakład Analiz Audiowizualnych i Systemów Biometrycznych – prowadzić będzie badania nad biometryczną weryfikacją tożsamości oraz przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem uczenia głębokiego.

– prowadzić będzie badania nad biometryczną weryfikacją tożsamości oraz przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem uczenia głębokiego. Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu – zajmować się będzie przetwarzaniem języka naturalnego i analizą tekstu, w tym wykrywaniem nielegalnych lub wrażliwych treści.

– zajmować się będzie przetwarzaniem języka naturalnego i analizą tekstu, w tym wykrywaniem nielegalnych lub wrażliwych treści. Zakład Nauki o Danych – rozwijać będzie metody analizy dużych zbiorów danych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem oraz zwalczaniem dezinformacji.

– rozwijać będzie metody analizy dużych zbiorów danych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem oraz zwalczaniem dezinformacji. Zakład Zastosowań Sztucznej Inteligencji w Medycynie i Analizie Danych Wrażliwych – jego celem jest rozwój systemów AI wspomagających diagnostykę i analizę danych medycznych.

– jego celem jest rozwój systemów AI wspomagających diagnostykę i analizę danych medycznych. Zakład Bezpieczeństwa i Przejrzystości Sztucznej Inteligencji – będzie koncentrował się na badaniach nad bezpieczeństwem i wyjaśnialnością modeli AI, a także wspiera krajowe i międzynarodowe inicjatywy w tym zakresie.

Dlaczego wybrano właśnie NASK? Instytutod lat działa na rzecz bezpieczeństwa internetu i jego użytkowników, podejmując różne inicjatywy przeciwko cyberzagrożeniom. Prowadzi projekty związane z bezpieczeństwem AI. W ramach konsorcjum z uczelniami i instytutami badawczymi, rozwija Polski Duży Model Językowy (PLLuM), koncentrując się na bezpieczeństwie modeli. Wykorzystując swoje doświadczenie w wykrywaniu szkodliwych treści, NASK bada też materiały generowane przez AI, takie jak deep fake, analizując dźwięk, wideo i tekst. Poza badaniami, wspiera młode talenty, tworząc przyjazne środowisko dla doktorantów i początkujących naukowców w dziedzinie AI i AI Safety.