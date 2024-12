Programy lojalnościowe w postaci specjalnych kart czy aplikacji to dzisiaj już chleb powszedni. Każda większa sieć detaliczna ma taką ofertę i trzeba przyznać, że na dłuższą metę jest to dosyć męczące. Mimo tego, warto z tych programów korzystać, bo często oznacza to spore oszczędności podczas zakupów. Tak jest między innymi w sieci Biedronka, gdzie każdy dostaje dwie indywidualne oferty dziennie, ale do tej pory tylko w dni pracujące. Wygląda jednak na to, że Biedronka ma dzisiaj dla nas mikołajkowy prezent.

Wytrząśnij sobie pieniądze

Tradycja kalendarzy adwentowych nie jest mocno zakorzeniona w Polsce, ale w ostatnich latach zyskuje na popularności, szczególnie wśród najmłodszych. Biedronka dzisiaj uruchomiła swój kalendarz adwentowy dla klientów, którzy posiadają jej aplikację. W niedziele niehandlowe nie było nigdy ofert w Shakeomacie, dlatego pewnie mało kto z was dzisiaj zajrzał do aplikacji. Tym razem jednak warto, bo dostępny jest już pierwszy kupon, a sieć rozpoczyna z mocną ofertą. Pierwszego dnia można uzyskać voucher o wartości 5, 10 albo nawet 20 złotych (te wartości mamy potwierdzone) do wykorzystania na zakupach w dniach od 2 do 4 grudnia. Wystarczy dokonać transakcji o wartości zaledwie o 1 złotówkę wyższą niż kwota vouchera. Biedronka rozdaje zatem czystą gotówkę.

Wygląda na to, że warto będzie zaglądać do aplikacji codziennie przez najbliższe nieco ponad 3 tygodnie. Jak przystało na tradycję, nowa oferta w ramach kalendarza adwentowego dostępna będzie od 1 do 24 grudnia. Codziennie pojawi się nowy kupon, zapewne obok standardowych ofert dostępnych do tej pory. Zapewne nie wszystkie będą tak korzystne jak dzisiejszy voucher, ale jeśli często robicie zakupy w Biedronce, to pewnie nie trzeba was zachęcać aby zajrzeć codziennie do aplikacji.