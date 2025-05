Darmowy hit dla fanów mocnych wrażeń. Głupio nie skorzystać

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier. Robi to od lat, a w katalogu darmowych tytułów pojawiają się zarówno produkcje od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców w ten właśnie sposób. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych pozycji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy m.in. Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Ostatnio były również mniejsze tytuły, pokroju Firestone Online Idle RPG, zestawu powitalnego do gry Albion Online, czy CHUCHEL od twórców Botaniculi.

W zeszłym tygodniu nieco skromniej. Deadtime Defenders, czyli pełna akcji strzelanka z elementami RPG oraz Touch Type Tale, czyli strategiczna gra czasu rzeczywistego z dość niespotykaną mechaniką pisania na klawiaturze. Przy okazji prezentacji tych dwóch tytułów nie zdradził, z czym będziemy mieć do czynienia w tym tygodniu – choć zazwyczaj gracze wiedzą wcześniej, jak będzie następna darmowa gra. To dało do myślenia, że chodzić może o jakiś mocniejszy tytuł, który zaskoczy fanów darmowego grania od Epic Games Store. I tak właśnie się stało.

Hit z 2023 r. za darmo od Epic Games Store. Tej okazji przegapić nie można

W tym tygodniu mamy dwie gry – jeden z hit sprzed dwóch lat, i jeden mniejszy tytuł, który znajdzie swoich fanów. Serii Dead Island nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwsza część od polskiego studia Techland skradła serca graczy i rozeszła się w nakładzie przekraczającym 5 mln egzemplarzy. Choć druga odsłona serii nie powstawała już w Polsce (stworzyło ją brytyjskie studio Dambuster Studios), również przyciągnęła uwagę i w zaledwie 3 dni przekroczyła sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy. I to właśnie Dead Island 2 jest teraz do zdobycia za darmo w Epic Games Store.

Dead Island 2

Dead Island 2 to porywająca gra RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której odwiedzisz nowy „plac zabaw” – potępioną wersję Los Angeles Czeka tu na ciebie stylowe, „tętniące życiem” miasto opanowane przez nieumarłych. Zwiedź słynne, skąpane we krwi miasto i poznaj ekscytujące postacie. Wyrżnij niezliczonych wrogów w krwawej, wybornie szczegółowej walce. I ewoluuj, aby zostać najlepszym pogromcą zombie.

Ale to nie koniec, gdyż w Epic Games Store za darmo do odebrania jest również Happy Game – najnowsza gra studia Amanita Design, która zadebiutowała w 2021 r. To przygodówka, w której od gracza zależy, czy główny bohater po zapadnięciu w koszmarny sen i będzie można go na nowo rozweselić.

Happy Game

A co w przyszłym tygodniu? Jeszcze więcej atrakcji. Już 22 maja w ofercie sklepu pojawią się aż trzy tajemnicze, darmowe gry. Co to będzie? Na ten moment nie ma żadnych jasnych wskazówek mówiących w jakie rejony świata gier powinniśmy się zapuścić, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Można jednak podejrzewać, że będą to większe produkcje i sklep zwyczajnie podgrzewa atmosferę nie mówiąc nam kompletnie nic.