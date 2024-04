Powstanie ekranizacja gry Monopoly

Zabawki nie wydają się zbyt wdzięcznym tematem do filmów, szczególnie jeśli mowa o dorosłych widzach. Jednak zeszłoroczny sukces produkcji Barbie, która na całym świecie zarobiła około 1,4 mld USD sprawił, że sytuacja może się diametralnie zmienić. Nikt się chyba nie spodziewał, że opowieść o wyidealizowanej lalce przyciągnie przed ekrany kin tłumy widzów, ale jak widać firma producencka Margot Robbie - LuckyChap dostarczyła nam świetnej rozrywki. Teraz Ci sami ludzie wezmą się za produkcję i ekranizację kolejnej kultowej zabawki, a mianowicie gry Monopoly.

LuckyChap ponownie połączy siły z wytwórnią Lionsgate i przy współpracy z Hasbro Entertainment, które ma prawa do kultowej planszówki, stworzy film fabularny. Na świecie nie ma chyba nikogo kto by tej marki nie kojarzył, według producentów rozpoznawalność marki Monopoly sięga 99%. Nie oznacza to automatycznie, że do kin znowu ruszą tłumy widzów, ale LuckyChap, które będzie też odpowiadało za scenariusz, pokazało jak stworzyć prawdziwy hit. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale zarys całej opowieści jest już gotowy i można oczekiwać, że na realizację tego pomysłu nie będziemy musieli długo czekać.

Nie mamy też pewności czy sama Margot Robbie wystąpi w tej produkcji, ale biorąc pod uwagę jej związek z LuckyChap oraz rozpoznawalność, jest to raczej całkiem oczywiste. Największą niewiadomą w tej chwili wydaje się sama fabuła. Uniwersum Monopoly można wykorzystać na wiele sposobów i trudno w tej chwili zgadywać jak do tematu podejdą sami producenci. W przeszłości mieliśmy już kilka udanych adaptacji planszówek, jak chociażby kultowe Jumanji, więc oczekiwania wobec Monopoly z pewnością będą bardzo wysokie.

źródło: Variety