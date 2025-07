To najpopularniejszy film na Netflix. Widzowie nie mogą przestać oglądać

Netflix nie przestaje zaskakiwać. Platforma, która bądź co bądź, zrewolucjonizowała sposób, w jaki konsumujemy treści, regularnie udowodnia swoją dominację, a tym razem za sprawą dwóch, z pozoru zupełnie różnych, produkcji: długo wyczekiwanego sequela kultowej komedii "Farciarz Gilmore 2" oraz innowacyjnej animacji "KPop Demon Hunters". Te tytuły nie tylko spotkały się ciepłym przyjęciem, ale wręcz w spektakularny sposób pobiły dotychczasowe rekordy oglądalności.

Reklama

Adam Sandler i Netflix. Farciarz Gilmore 2 może być tylko początkiem dominacji

Adam Sandler to bez wątpienia jeden z ulubieńców Netfliksa (i pewnie vice versa). Jego wcześniejsze produkcje dla platformy, takie jak "Zabójczy rejs", długo cieszyły się ogromną popularnością, ustanawiając wysokie standardy oglądalności. Jednak to "Farciarz Gilmore 2", który zadebiutował kilka dni temu, wywrócił tabelę rekordów do góry nogami. Film zanotował niewiarygodne 46,7 miliona wyświetleń w ciągu zaledwie trzech dni, stając się tym samym największym otwarciem weekendowym filmu oryginalnego Netflix w historii Stanów Zjednoczonych. Co więcej, jest to najlepszy debiut dla któregokolwiek z filmów Sandlera stworzonych dla Netfliksa, detronizując poprzedniego rekordzistę – wspomniany już "Zabójczy rejs" z 30,8 miliona wyświetleń w tym samym czasie.

Sukces sequela to również impuls dla oryginalnego filmu z 1996 roku. Klasyczna komedia z Adamem Sandlerem w roli głównej, "Farciarz Gilmore", powróciła na listy przebojów, zajmując trzecie miejsce na globalnej liście Top 10 Netflix z imponującą liczbą 11,4 miliona wyświetleń w tym samym tygodniu. To doskonale pokazuje, jak silny jest sentyment widzów do postaci Happy'ego Gilmore'a i jak skutecznie Netflix potrafi wykorzystywać nostalgię, by generować nowe zainteresowanie swoimi zasobami.

Farciarz Gilmore - kim jest? o czym są filmy?

Fabuła "Farciarza Gilmore 2" przedstawia nam bohatera, który, wycofawszy się ze sportu po tragicznym incydencie na polu golfowym, zmaga się z alkoholizmem. Powrót do golfa staje się dla niego jedyną szansą na sfinansowanie kosztownej szkoły baletowej dla córki w Paryżu. W filmie obok Adama Sandlera pojawiają się znane twarze, takie jak Christopher McDonald, Benny Safdie, a także gwiazdy muzyki i sportu – Bad Bunny i Travis Kelce. Co ciekawe, w obsadzie nie zabrakło również rodziny Sandlera: Jackie, Sunny i Sadie, co dodaje filmowi osobistego, rodzinnego wymiaru. Obraz obfituje w liczne cameo gwiazd PGA Tour i legend sportu, w tym Rory'ego McIlroya, Scottiego Schefflera czy Johna Daly'ego, co z pewnością jest gratką dla fanów golfa. "Farciarz Gilmore 2" ma wszelkie szanse, aby znaleźć się w Top 10 wszech czasów oryginalnych filmów Netflix pod względem oglądalności, co byłoby osiągnięciem bez precedensu dla sequela, który nie jest oryginalną produkcją platformy.

Netflix ma inny duży hit. Nie zgadniecie jaki

Równolegle z triumfem "Farciarza Gilmore’a 2", światło dzienne ujrzała inna sensacja – animacja "KPop Demon Hunters". Ten musical akcji, choć nie podano konkretnych liczb wyświetleń, ustanowił rekord jako najczęściej oglądany film animowany Netflix w historii. Co ciekawe, film ten osiągnął swój szczyt oglądalności aż pięć tygodni po premierze, co jest zjawiskiem niezwykle rzadkim w świecie streamingu. Nawet w szóstym tygodniu od premiery "KPop Demon Hunters" nadal generował połowę liczby wyświetleń, jaką "Farciarz Gilmore 2" osiągnął w weekend otwarcia. W tygodniu od 21 do 27 lipca animacja uzyskała imponujące 26,3 miliona wyświetleń, zajmując drugie miejsce na liście anglojęzycznych filmów Netflix i spędzając już sześć tygodni w Top 10. To pokazuje, jak duży potencjał drzemie w animowanych produkcjach platformy, a film prawdopodobnie wkrótce znajdzie się w Top 10 wszech czasów oryginalnych filmów Netflix pod względem oglądalności.

Najpopularniejsze filmy i seriale na Netflix

Warto zauważyć, że definicja wyświetleń na Netfliksie jest transparentna i mierzalna: to całkowita liczba obejrzanych godzin podzielona przez całkowity czas trwania filmu. Dzięki temu możemy precyzyjnie ocenić skalę sukcesu poszczególnych produkcji. Poprzednie rekordy platformy, takie jak "Czerwona nota" (148 milionów godzin oglądania, co przekłada się na 230 milionów wyświetleń, czyniąc ją numerem jeden na liście Top 10 wszech czasów oryginalnych filmów Netflix) czy "Kontrola bezpieczeństwa" (172 miliony wyświetleń), pokazują, jak wysoko zawieszona jest poprzeczka. Debiut "Gliniarza z Beverly Hills: Axel F" z 41 milionami wyświetleń w weekend otwarcia również świadczy o sile marki i oczekiwaniach widzów.

Poza spektakularnymi sukcesami filmowymi, Netflix niezmiennie króluje również w świecie seriali. W tygodniu od 21 do 27 lipca, serial kryminalny "Dzikość", osadzony w Parku Narodowym Yosemite, zdobył 26,1 miliona globalnych wyświetleń, utrzymując się na pierwszym miejscu listy anglojęzycznych seriali drugi tydzień z rzędu i doczekując się już drugiego sezonu. Koreański hit "Squid Game" w swoim trzecim sezonie nadal przyciąga uwagę, notując 4,6 miliona dodatkowych wyświetleń i pozostając numerem jeden w językach innych niż angielski przez piąty tydzień z rzędu.

---LINK PARTNERA---

Reklama

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.