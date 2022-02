To musiało się stać - Switch najlepiej sprzedającą się konsolą Nintendo

Jeżeli chodzi o systemy domowej rozrywki, czyli stacjonarne konsole, japońska firma może pochwalić się długą i bogatą historią. Kiedy myślimy o Nintendo, myślimy o takich konsolach jak NES, SNES, x64, czy nawet Nintendo Wii. Cóż, te konsole zapisały się w pamięci i popkulturze. Jednak jeżeli mielibyśmy patrzeć na statystyki sprzedaży, nasze oczy powinny kierować się nie w przeszłość a w teraźniejszość, ponieważ obecna konsola Japończyków właśnie przebiła bardzo istotny rekord.

Switch najlepiej sprzedającą się konsolą domową Nintendo

Oczywiście, traktowanie Switcha jako konsoli stricte domowej jest mocnym uproszczeniem tematu, w końcu u samej podstawy jej istnienia istnieje połączenie dwóch światów - rozrywki stacjonarnej i mobilnej. Jednak nawet wiedząc to, można być pod wrażeniem patrząc na wyniki sprzedażowe Switcha, który biorąc pod uwagę wyniki z Q4 2021 sprzedał się w liczbie 103.54 milionów. Jednocześnie - stał się konsolą Nintendo która najszybciej dobiła do miliona i na liście wszech czasów mocno goni PS4 z wynikiem 116.9 miliona sprzedanych kopii. Wyżej są co prawda jeszcze konsole Game Boy (gdzie wlicza się Game Boy i Game Boy Color) czy rodzina 3DS (tutaj było kilka konsol).

Nie ma się takim wynikom co dziwić, patrząc na to, że Switch był najlepiej sprzedającą się konsolą 2021 roku. Oczywiście - Nintendo można wiele zarzucić. Od faktu, że ich konsole nie należą do najlepiej wykonanych po momentami kompletnie niezrozumiałą politykę cenową. Jednak ludziom najwyraźniej to nie przeszkadza. Nintendo co prawda obniżyło swoje przewidywania dotyczące wyników sprzedaży, ale z nowym Switchem OLED i kolejnymi grami, które sprzedają się w milionach sztuk myślę, że spokojnie można przewidywać, że finalnie Switch zakończy swój rynkowy żywot jako jedna z najbardziej udanych pod względem sprzedaży konsol na rynku.

Źródło