Huawei P50 Pro i P50 Pocket - nowy flagowiec i składak od chińskiej marki

Huawei nie składa broni i po smartfonie nova9, który miał być przypomnieniem światu o tym, że Huawei jednak potrafi konstruować ciekawe telefony przyszedł czas na ich serię P, nieco w ostatnim czasie zaniedbaną. Ostatni raz o smartfonie z tej linii słyszeliśmy bowiem w 2020 r, kiedy na rynek wyszły P40,P40 Pro i P40 Pro+. Teraz Huawei ponownie pokazuje swoje flagowce i liczy, że rozbudowany ekosystem HMS w połączeniu ze świetnymi parametrami dadzą mu szansę na zawalczenie o rynek mobile. Czy tak będzie?

Huawei P50 Pro - specyfikacja techniczna

6,6 calowy wyświetlacz OLED, 1 miliard kolorów, 120 Hz, 1228 x 2700 pikseli (450 PPI).

układ Snapdragon 888, grafika Adreno 660,

8 / 12GB RAM,

128 / 256/ 512 GB pamięci wbudowanej,

slot kart nanoMemory

Android z EMUI 12,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych pod ekranem, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo,

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, 64 Mpix, f/3.5 (3, 5 x zoom) , 13 Mpix, f/2.2, (szeroki kat), 40 MP, f/1,6 (czarnobiały sensor)

aparat z przodu: 13 Mpix, f/2.4

bateria 4360 mAh, ładowanie66 W,

wymiary: 158.8 x 72.8 x 8.5 mm

waga: 195 g

cena: 5 499 zł (8/256)

Huawei P50 Pocket - specyfikacja techniczna

6,9 calowy wyświetlacz OLED, 1 miliard kolorów, 120 Hz, 1188 x 2790 pikseli (442 PPI) / mały ekran - OLED, 1.04 cala, 340 x 340 pikseli, 328 ppi

układ Snapdragon 888, grafika Adreno 660,

8 / 12GB RAM,

256/ 512 GB pamięci wbudowanej,

slot kart nanoMemory

Android z EMUI 12,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC

USB-C, , brak gniazda słuchawkowego, czytnik z boku ekranu

aparaty z tyłu: 40MP, f/1.8 PDAF , 13 Mpix, f/2.2, (szeroki kat), 32 MP, f/1,8

aparat z przodu: 10 Mpix, f/2.0

bateria 4000 mAh, ładowanie 40 W,

wymiary: 170 x 75.5 x 7.2 mm / 87.3 x 75.5 x 15.2

waga: 190 g

cena: 6 499 zł (8/256)

Czy warto zainteresować się Huawei P50 Pro i P50 Pocket?

Cóż, na początku warto wymienić tutaj oczywiste pozytywy. Przede wszystkim - Huawei jest marką która jako pierwsza realnie konkurowała z Samsungiem na rynku składaków i dobrze jest widzieć, że kontynuuje tradycję, nie zostawiając tego segmentu. P50 Pocket na pewno ma prawo się podobać i może mieć kilka kluczowych zalet, które sprawią, że będzie uznawany jako alternatywa dla Flipa 3. Chodzi mi tu przede wszystkim o czas pracy na jednym ładowaniu oraz aparaty, do których Huawei przywiązał bardzo dużą wagę w tej generacji. Żaden z tych smartfonów nie ma usług Google, ale to chyba jest już oczywiste. Zauważamy jednak, że rośnie grupa odbiorców, którzy nie widzą w tym problemu.

Jeżeli chodzi natomiast o model Pro, tutaj sprawa jest już bardziej skomplikowana, ponieważ musi on konkurować ze znacznie szerszym spektrum telefonów. Owszem, ma topowy procesor, ale po samej specyfikacji widać nieco braków w wyposażeniu. Najbardziej rzuca się w oczy brak sieci 5G (wiadomo), ale oprócz tego także optycznej stabilizacji obrazu - rzeczy które w tej klasie są już po prostu wymagane. Oprócz tego procesor to wciąż Snapdragon 888 - superwydajny chip, ale na rynku mamy już kolejną generację, Snapdragona 8 gen.1.

To wszystko łączy się z faktem, że oba telefony wycenione zostały na bardzo wysokim poziomie i o ile nikt nie zabroni Huaweiowi sprzedawać swoich urządzeń w takiej cenie, jak chce, to niestety wątpię, by przyciągnęły one tak wielu konsumentów. Od dziś do 8 lutego trwa oferta przedsprzedażowa. Huawei P50 Pro w przedsprzedaży można kupić w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 wykorzystując przy tym kupon rabatowy o wartości 500 zł. Z kolei Huawei P50 Pocket dostępny jest w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Lipstick i również z możliwością wykorzystania kuponu rabatowego o wartości 500 zł.

Skusicie się na nowe Huaweie?