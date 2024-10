To miał być hit nad hitem. Jest finansowy niewypał, który wkrótce trafi na VOD

"Joker: Folie à Deux" to chyba największe zaskoczenie tego roku. Miał być hit, a wyszedł film, którego nikt nie chce oglądać. W miesiącu, w którym pojawił się w kinach, trafi na VOD. Gdzie obejrzeć?

W "Joker: Folie à Deux" zamknięty w Arkham Arthur Fleck oczekuje na proces za swoje zbrodnie jako Joker. Gdy boryka się ze swoją podwójną tożsamością, nie tylko spotyka swoją prawdziwą miłość, lecz także odkrywa muzykę, która od zawsze w nim tkwiła.

– kontynuacja fenomenalnie przyjętego filmu z 2019 r., która mi się osobiście całkiem podobała, nie spełniła oczekiwać widzów, a w szczególności fanów oryginału, zaliczając naprawdę fatalny wynik finansowy. W dwa tygodnie, produkcji, w której główne role grają Joaquin Phoenix i Lady Gaga udało się zarobić zaledwie 51,5 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i 165 mln dolarów na światowych. Sequelowi "Jokera" nie pomagają też katastrofalne wręcz oceny na popularnych agregatorach. Średnia na Rotten Tomatoes to zaledwie 33% (oceny krytyków) i 32% (oceny widzów). Na odrobienie zaległości i zarobienie konkretnych pieniędzy nie ma co liczyć. Nie dziwi więc fakt, że Warner Bros. decyduje się na szybkie udostępnienie "Joker: Folie à Deux" w serwisach VOD licząc, że widzowie chętniej obejrzą ten film w domach, niż wybiorą się do kin.

"Joker: Folie à Deux" wkrótce na VOD. Kto obejrzy?

Jak informują zachodnie media, w tym serwis Variety, "Joker: Folie à deux" jeszcze w tym miesiącu pojawi się na VOD. Planowana jego premiera w Stanach Zjednoczonych ustalona ma być na 29 października. Już teraz na Apple TV (iTunes), czy Amazon Prime Video widzowie z Polski mogą składać zamówienia przedpremierowe na ten film w cenie 64,99 zł – choć nie zdradzono daty, w której będzie on dostępny w naszym kraju. Wkrótce po premierze, "Joker 2" będzie dostępny do wypożyczenia, a w niedalekiej przyszłości zadebiutuje na platformie MAX – kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym roku.