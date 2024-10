Ponad 300 polskich filmowych hitów do obejrzenia za darmo

TVP VOD to platforma streamingowa, która posiada w swoim katalogu szeroką gamę filmów, seriali i programów telewizyjnych, w tym mnóstwo polskich ulubionych produkcji. W odróżnieniu od początkowego etapu działalności, teraz jest dostępna na różnych urządzeniach, takich jak telewizory Smart TV, komputery, tablety i smartfony. Z usługi można korzystać za darmo, ale TVP VOD oferuje też różne abonamenty - płatne subskrypcje, które umożliwiają dostęp do pełnej biblioteki filmów i seriali bez reklam, a wybrane materiały są nawet dostępne w 4K.

Polskie filmy do obejrzenia za darmo na TVP VOD

W kolekcji darmowych filmów na TVP VOD znajdziemy takie perełki polskiego kina jak "Powidoki" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten dramat biograficzny opowiada historię wybitnego malarza Władysława Strzemińskiego, który mimo przeciwności losu i prześladowań ze strony władz PRL, nie rezygnuje ze swojej pasji do sztuki. Główne role w filmie grają Bogusław Linda jako Strzemiński oraz Aleksandra Justa i Bronisława Zamachowska. "Gwiazdy" Jana Kidawy-Błońskiego to z kolei emocjonująca opowieść o legendarnym piłkarzu Janie Banasia, którego kariera sportowa i życie osobiste były pełne nieoczekiwanych zwrotów. W filmie występują Mateusz Kościukiewicz, Sebastian Fabijański i Magdalena Cielecka.

"Bilet na Księżyc" Jacka Bromskiego to kolejna produkcja, która trafiła do kolekcji TVP VOD. Film przedstawia historię młodego chłopaka, który w latach 60. wyrusza w podróż do swojej jednostki wojskowej, a po drodze przeżywa wiele przygód i poznaje niezwykłych ludzi. W rolach głównych występują Filip Pławiak, Mateusz Kościukiewicz i Bożena Stachura. "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego to z kolei biografia Władysława Szpilmana, znanego pianisty i kompozytora, który przeżył okupację Warszawy podczas II wojny światowej. Film zdobył liczne nagrody, w tym Oscara, a w głównej roli wystąpił Adrien Brody, który za swoją kreację otrzymał nagrodę Akademii.

Jakie polskie filmy można zobaczyć na TVP VOD?

W kolekcji TVP VOD znajdziemy również film "Prorok", który przedstawia zmagania kardynała Stefana Wyszyńskiego z komunistycznymi władzami Polski. Produkcja ta ukazuje nie tylko polityczną walkę, ale również wewnętrzne rozterki duchownego. "Żelazny most" to dramat rozgrywający się na Śląsku, opowiadający o trudnych relacjach między trzema głównymi bohaterami: Julią Kijowską, Bartłomiejem Topą i Łukaszem Simlatem. Film ukazuje dramatyczne wydarzenia związane z pracą w kopalni oraz osobiste tragedie postaci.

Oprócz wymienionych filmów, na TVP VOD dostępne są również inne polskie produkcje, które warto obejrzeć. "Znachor" to opowieść o lekarzu, który po utracie pamięci staje się znachorem i pomaga ludziom w potrzebie. "Córka trenera" to film o trudnej relacji ojca i córki, którzy wspólnie podróżują po Polsce. "Tatarak" to wzruszająca historia miłosna, a "Żółty szalik" to krótkometrażowy film o mężczyźnie zmagającym się z alkoholizmem. Filmy na TVP VOD

Lista polskich filmów na TVP VOD