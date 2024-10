Nowy trailer odkrywa kolejne karty

Serial Silos powstaje na podstawie książkowej trylogii Hugh Howeya o tym samym tytule, która podbiła serca fanów już wiele lat temu. W pierwszym sezonie Apple w zasadzie tylko dotknęło tego materiału, bo zekranizowano niespełna połowę pierwszego tomu całej serii. Nie zmienia to jednak faktu, że dla tych, którzy nie mieli okazji czytać książek, serial zakończył się w bardzo ważnym momencie. Juliette opuściła swój silos i rozpoczęła wędrówkę po pustkowiach, nie wiedząc co ją tam czeka. Najnowszy trailer przedstawiający drugi sezon, odkrywa sporo tajemnic i jeśli nie chcecie zepsuć sobie zabawy, to chyba lepiej go nie oglądać ;-). Jeśli natomiast spoilery nie są wam straszne, to warto rzucić okiem jak twórcy serialu widzą dalsze losy Juliette.

Pierwszy sezon serialu można było uznać bardziej za serial detektywistyczny osadzony w dystopijnej przyszłości, gdzie ostatnie niedobitki ludzkości mieszkają w wielkim bunkrze. Wiemy tylko, że Ziemię dotknęła katastrofa, która uniemożliwia życie na powierzchni. Ludzie zdani są na łaskę silosu zbudowanego wieki temu, a każdy mieszkaniec ma wyznaczone zadania, które musi wykonywać przez całe swoje życie. Wszystko podporządkowane jest przeżyciu pod ziemią, do czasów gdy możliwe będzie ponowne wyjście na powierzchnię. Mieszkańcy silosu kierują się tak zwanym "paktem", który jest niczym innym jak zbiorem praw i obowiązków. Ma on trzymać w ryzach całą, zróżnicowaną społeczność, dlatego każdy kto chce opuścić silos może to zrobić w każdej chwili. Musi liczyć się jednak z tym, że czeka go wtedy śmierć.

Juliette podjęła taką decyzję za sprawą szefa działu IT, który w zamian zdradził jej tajemnicę śmierci jej partnera. Odkryła jednak, że każdy kto wybierał się na powierzchnie dostawał wadliwy kombinezon. Ona dostała solidne ubranie i wyszła na powierzchnie, zapuszczając się znacznie dalej niż jej poprzednicy. Co tam znalazła? Jak wpłynie to na mieszkańców silosu? I czym tak właściwie jest silos? Wygląda na to, że odpowiedzi na te pytania znajdziemy już w drugim sezonie serialu. Jeśli natomiast nie chcecie czekać, to polecam przeczytać książki. Ta historia jest znacznie ciekawsza niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać.