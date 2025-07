Wielki rywal Android Auto to ściema, która istnieje naprawdę. Co o nim wiadomo?

W ostatnich dniach w sieci zawrzało na wieść o tym, że Samsung rzekomo planuje zrezygnować ze wsparcia Android Auto. Zamiast tego koreański gigant miałby pracować nad własnym, w pełni autorskim, systemem samochodowym: Samsung Auto DeX. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerowały rychłą premierę konkurencyjnego rozwiązania, które miałoby obsługiwać aż 8 500 modeli aut i działać nawet bez wsparcia DeX czy... samego samochodu. Jeżeli już zacieraliście rączki na myśl o takich rewolucyjnych zmianach na rynku, to... nie mam dla was dobrych wiadomości.

Samsung Auto DeX w praktyce. Co o nim wiadomo?

Prawda okazuje się znacznie bardziej złożona. To, co prezentują entuzjaści technologii, jest raczej sprytnym obejściem niż oficjalnym produktem. W rzeczywistości "Auto DeX" wykorzystuje istniejący, dostępny wyłącznie w Chinach, zamiennik Android Auto: Samsung Auto. Cały trik polega na "oszukaniu" środowiska, w którym aplikacja ma działać. Obejmuje to wymuszenie trybu pulpitu na smartfonie, instalację aplikacji odbierającej obraz oraz skonfigurowanie jednostki centralnej auta na rynek chiński, by móc aktywować wsparcie dla Baidu CarLife+.

Samsung Auto to realny produkt, ale dostępny wyłącznie dla użytkowników jednego państwa. Powstał, by wypełnić lukę po Android Auto w krajach, gdzie usługi Google nie są dostępne. Uruchomienie go poza Chinami jest możliwe, lecz wymaga zainstalowania aplikacji Samsung Auto bezpośrednio z APK, a także wtyczki Baidu CarLife+ – dostępnej jedynie w chińskim sklepie Samsung Apps. To rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników, którzy nie boją się eksperymentów i lubią co nieco pokombinować.

Popularność "Auto DeX" zawdzięczamy użytkownikom, którzy udostępnili zrzuty ekranu interfejsu na zmodyfikowanych jednostkach Forda. Charakterystyczny pasek nawigacyjny DeX zdradza, że nie mamy do czynienia z dedykowanym systemem samochodowym, lecz z desktopową nakładką. Sama nazwa, czyli Auto DeX, pojawia się wyłącznie w nazwie pakietu aplikacji i nie istnieje jako funkcja w kodzie źródłowym. Możliwe, że Samsung eksperymentuje z rozwiązaniem pozwalającym wyświetlać interfejs samochodowy przez DeX, ale na razie brak na to twardych dowodów.

Czy Samsung naprawdę szykuje rywala dla Android Auto? To możliwe, ale...

Na dziś nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi, by Samsung miał wprowadzić globalnie własny system samochodowy konkurujący z Android Auto. Cała ta viralowa historia to efekt kreatywności społeczności technologicznej, która z pomocą narzędzi i cierpliwości potrafi uruchomić chińskie rozwiązania poza oficjalnym rynkiem. I - jak widać - są to rozwiązania przykuwające uwagę i rozbudzające wyobraźnię. Wielu prawdopodobnie przyjęłoby takie rozwiązania z otwartymi ramionami, ale niestety. Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by Samsung porywał się z motyką na słońce i pracował nad wielkim konkurentem dla niekwestionowanego króla systemów samochodowych.