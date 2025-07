Tablet za mniej niż 1000 zł? Zobacz, co potrafią te budżetowce!

Tablet do 1000 złotych

Półka cenowa do 1000 zł jest dziś na tyle pojemna, że można w niej znaleźć zarówno 8-calowe, ultramobilne taby, jak i większe 11-calowe konstrukcje do filmów i nauki. Nie ma tu miejsca na AMOLED-y czy procesory z flagowców, ale jeżeli priorytetem jest wygodna praca z dokumentami, proste gry, serwisy VOD i wideorozmowy, te modele spełnią zadanie.

Samsung Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 to kompaktowy tablet z ekranem 8,7 cala i rozdzielczością 1340 x 800 px, skierowany do mniej wymagających użytkowników. Odświeżanie 60 Hz to standard w tym segmencie, ale ekran jest wystarczająco jasny i czytelny, nawet przy mocniejszym oświetleniu. W środku znajdziemy 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD do 1 TB. Mamy też dwa głośniki wspierane przez Dolby Atmos. Galaxy Tab A9 to sensowna propozycja do przeglądania sieci, wideorozmów i podstawowych aplikacji. Nie jest to tablet dla fanów multitaskingu i demon prędkości, ale jego poręczny rozmiar i dobre wykonanie mogą przekonać tych, którzy szukają tabletu na co dzień lub do użytku rodzinnego.

Lenovo Tab M11

W segmencie do 1000 zł Lenovo Tab M11 wyróżnia się 10,95-calowym ekranem z odświeżaniem 90 Hz, które sprawia, że przeglądanie treści i przewijanie interfejsu jest nieco płynniejsze. Rozdzielczość 1920 x 1200 px zapewnia dobrą ostrość obrazu, a cztery głośniki z Dolby Atmos sprawiają, że oglądanie seriali czy słuchanie muzyki może faktycznie dać frajdę bez potrzeby sięgania po słuchawki. W środku znajdziemy procesor MediaTek Helio G88 – nie jest to mistrz prędkości, ale do codziennych zadań, nauki czy lekkiej rozrywki wystarcza. Na plus zdecydowanie bateria: 7040 mAh wystarcza na ok. 12 godzin działania, co daje dużą swobodę. Dodatkowym atutem jest obsługa rysika (dołączono go do zestawu), tryb czytania (specjalny styl wyświetlania treści, jak z czytnika e-booków) oraz funkcja dzielenia ekranu – przydatne szczególnie dla uczniów i osób, które lubią mieć kilka rzeczy otwartych naraz. Lenovo dorzuca też odporność IP52, co w tej cenie jest rzadkością.

Xiaomi Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 to funkcjonalna propozycja dla tych, którzy szukają tabletu o przyzwoitej wydajności i dobrej jakości obrazu. Ekran 11 cali z rozdzielczością 2.5K (274 ppi) wypada lepiej niż u większości rywali w tym przedziale cenowym – teksty są wyraźne, a grafiki ostre, co docenią zarówno uczniowie, jak i osoby oglądające dużo treści wideo. Odświeżanie 90 Hz i technologia przyciemniania DC wpływają pozytywnie na komfort użytkowania – przewijanie jest płynne, a oczy mniej się męczą. Na plus również Dolby Atmos z czterema głośnikami. Całość działa na systemie HyperOS 2 z procesorem MediaTek Helio G99, co wystarcza do większości codziennych zadań, choć nie ma co liczyć na cuda w grach. Metalowa obudowa dodaje solidności i daje wrażenie produktu z wyższej półki. To sprzęt, który raczej nie próbuje robić wszystkiego, ale to, co robi – robi całkiem nieźle.

Lenovo Tab 10.1

Lenovo Tab 10.1” to klasyczny wybór dla tych, którzy szukają prostego i wszechstronnego tabletu do codziennych zadań. Ekran WUXGA (1920 x 1200 px) o przekątnej 10,1 cala i jasności 400 nitów powinien być wystarczający do codziennego użytkowania. Procesor MediaTek Helio G85 w parze z 4 GB RAM-u daje radę przy typowym użytkowaniu – internet, filmy, dokumenty i aplikacje edukacyjne. Wbudowana pamięć 128 GB z opcją rozszerzenia do 1 TB to komfortowy zapas przestrzeni. Z dźwiękiem też jest przyzwoicie: mamy tu dwa głośniki z Dolby Atmos. Tablet jest lekki (425 g), cienki (9,4 mm), a metalowa obudowa dodaje mu solidności. Bateria 5100 mAh pozwala na ok. 10 godzin pracy, a szybkie ładowanie 15 W przydaje się, gdy trzeba podładować tablet w biegu. Na plus również dołączone etui – mały, ale praktyczny bonus.

Xiaomi Redmi Pad SE

Redmi Pad SE to jedna z najciekawszych opcji dla osób, które szukają mniejszego tabletu – z ekranem 8,7 cala, ale bez kompromisów w kwestii funkcjonalności. Wyświetlacz LCD z rozdzielczością 1340 x 800 px i jasnością do 600 nitów sprawdza się zarówno w domu, jak i na zewnątrz, a 90 Hz odświeżania daje przyzwoite wrażenie płynności przy przeglądaniu treści. W środku znajdziemy procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB RAM, co pozwala na sprawną obsługę Androida 13 i większości codziennych aplikacji. Pamięć 64 GB można rozszerzyć aż do 2 TB – dobry ruch dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod ręką. Na plus zdecydowanie bateria – 6650 mAh to podobno nawet ponad 25 godzin oglądania filmów. Jest też ładowanie 18 W. Dwa głośniki z Dolby Atmos, aparaty 5 i 8 MP oraz certyfikaty TÜV dla ochrony oczu uzupełniają całość. To nie sprzęt do montażu wideo czy grania w tytuły AAA, ale jako mobilne centrum rozrywki i nauki – daje radę.

