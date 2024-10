Player wrócił do płatnych rocznych pakietów - pytanie, po co?

Jak donosi dzisiejszy branżowy portal Wirtualnemedia.pl, Player postanowił właśnie przywrócić roczne pakiety - z reklamami i bez. Przyglądając się jednak tej ofercie, naszło mnie pytanie - tylko po co? Skoro nawet miesięczne pakiety mijają się z celem, mając do wyboru platformę MAX.

Wraz z czerwcowym debiutem platformy MAX w Polsce, większość produkcji TVN została przeniesiona do niej z platformy Player, a ten miał skupić się na oferowaniu bezpłatnych treści z reklamami.

Po trzech miesiącach okazuje się, że Player wraca w zasadzie do korzeni i pełnej oferty sprzed debiutu Max. W zasadzie trudno się dziwić temu, tylko z biznesowego punktu widzenia - zaraz wrócimy do innych aspektów, a zwłaszcza biblioteki. Spójrzmy najpierw, na statystyki Player w Mediapanelu, według to których - debiut MAX nie wywarł na nim żadnego wrażenia.

Dane za luty i marzec 2024 roku, pokazują liczbę RU na poziomie około 3 mln miesięcznie - to dawało platformie Player drugie miejsce w Polsce za Netfliksem, zwykły HBO Max jeszcze daleko w tyle - na piątym miejscu.

Z kolei, dane za lipiec i sierpień to już drugie miejsce platformy MAX, Player spada na piąte i szóste miejsce, ale z niewielkim spadkiem odwiedzin.

Wrzesień to już dalsze wzrosty MAX, a Player ani drgnie. Ciężko więc dziwić się, że Player chce zmonetyzować jeszcze tych klientów i to w perspektywie najbliższego roku, póki nie zorientują się, że w MAX mają to samo + dużo więcej innych treści, w tym najnowszych produkcji - w podobnej cenie.

Co można oglądać na Player i MAX?

W zasadzie to samo, wszystkie programy własne, jak Kuchenne Rewolucje, Kuba Wojewódzki, Hotel Paradise, Milionerzy czy seriale, jak Pati, Behawiorysta dostępne są tu i tu.

Fakt, że na Player najnowsze odcinki programów rozrywkowych mają premierę wcześniej, ale za to na Max wcześniej są najnowsze odcinki seriali, które otrzymały plakietkę MAX Originals - przykłady to czwarty sezon Szadzi, Skazanej czy drugi sezon Odwilży.

Czego nie ma na Max, a jest na Player? Tylko dwóch pozycji - Dzień dobry TVN i… Warsaw Shore.

Poza tym na Player mamy dostęp do programów TV na żywo, ale tu znowu, te są dostępne bezpłatnie - wystarczy się zalogować i wyłączyć adblocka.

Cennik pakietów na Player i MAX

Przyjrzyjmy się tylko porównywalnym pakietom na tych dwóch platformach. W Player za pakiet z reklamami, trzeba zapłacić 15 zł miesięcznie. Z kolei na MAX - 19,99 zł miesięcznie.

Natomiast przy rocznej subskrypcji, będzie to teraz odpowiednio 135 zł i 199 zł.

W przypadku pakietu bez reklam, miesięczny koszt w Player to 25 zł, a na MAX 29,99 zł miesięcznie. Roczna subskrypcja, to odpowiednio 225 zł i 299 zł. Niewielkie różnice, zarówno w perspektywie miesięcznej, jak i rocznej. Tak więc warto się zastanowić teraz czy w miejsce subskrypcji na Player, bardziej nie opłaca się wykupić subskrypcji w MAX, gdzie oprócz treści dostępnych na Player, znajdziecie dużo więcej seriali i filmów - w tym najnowszych, kinowych produkcji, nie tylko z Polski.

Źródło: Wirtualnemedia.pl/Gemius