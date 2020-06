Największe zmiany pojawią się na głównym pulpicie bankowości iPKO, czyli najważniejszej części tego serwisu transakcyjnego, poza wspomnianą responsywnością strony startowej serwisu, pojawi się na niej nowa nawigacja po produktach czy skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Ważną informacją jest też fakt, iż wraz z udostępnieniem nowej wersji iPKO, wyłączony zostanie iPKO lajt. Co oznacza, że klienci, którzy korzystali z niego do tej pory na urządzeniach mobilnych, nie będą mieli już wyboru pomiędzy pełną i mobilną wersją serwisu. Za to logując się do nowego iPKO w przeglądarce na swoich smartfonach, będą mogli korzystać z funkcji niedostępnych iPKO lajt takich jak – przelewy krajowe, zlecenia stałe czy zmienianie limitów na koncie.

Źródło: PKO Bank Polski