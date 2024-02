Apple poszło po rozum do głowy. To już praktycznie koniec iTunes na Windowsa

iTunes nie był wyłącznie odtwarzaczem muzycznym dla systemów macOS i Windows. Był to kombajn służący do zarządzania plikami na iPhonie, iPadzie, czy iPodzie. W jego ramach dostępny był sklep muzyczny, biblioteka Apple Music, filmy, seriale, podcasty i audiobooki. iTunes w swoich wcześniejszych wersjach pozwalał także na dostęp do App Store – z możliwością kupowania i pobierania gier i aplikacji oraz synchronizacji z urządzeniami z systemem iOS. Za jego pomocą można było zaopatrzyć się w ebooki i jest niezbędnym narzędziem do aktywacji starych modeli iPhone’ów.

Przez lata aplikacja iTunes urosła do takich rozmiarów, że nawet Apple nie dawało sobie z nią rady. Wieczne problemy z optymalizacją, powolnym działaniem, czy ogromną liczbą plików przechowywanych przez aplikację. To zmieniło się się w 2019 r. gdy Apple oficjalnie potwierdziło koniec iTunes - przynajmniej w wersji na macOS. Jeden wielki program zastąpiły osobne aplikacje: Muzyka, TV i Podcasty. Zarządzanie iPhonem, iPadem, czy iPodem przeniesiono do Findera.

Oto nowe aplikacje Apple dla Windows. Warto je mieć

Jednak iTunes pozostał przez lata dostępny na systemy Windows, gdzie użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka nie mieli zbyt wielu alternatyw. Do teraz. Apple oficjalnie opublikowało trzy nowe aplikacji, które mają zastąpić i wypchnąć z rynku iTunes. Apple Music i Apple TV nie trzeba specjalnie przedstawiać - to aplikacje multimedialnego do słuchania muzyki i oglądania filmów i seriali. Natomiast apka Urządzenia Apple zastępuje iTunes w zarządzaniu iPhonem, iPadem i iPodem. To właśnie za jej pomocą można robić kopie zapasowe, synchronizować, przenosić zdjęcia, muzykę, filmy i inne rzeczy między komputerem Windows a urządzeniami Apple. To także za jej pomocą można odtwarzać urządzenia i je aktywować (gdy inne metody nie zdają egzaminu). Osobne aplikacji Apple Music, Apple TV oraz Urządzenia Apple można pobrać ze sklepu Microsoft Apps.

Co ważne, po instalacji tych aplikacji, w iTunes nie będzie widoczna żadna biblioteka muzyczna ani katalog filmów i seriali. Nie można też używać iTunes do ręcznej synchronizacji iPhone'a lub iPada i zarządzania nimi. Aplikacje działają wyłącznie z komputerami z zainstalowanym systemem Windows 10 i pod żadnym pozorem nie kasujcie katalogu z biblioteką iTunes. Nowe aplikacje wciąż będą z niego korzystać do odtwarzania zapisanych na komputerze multimediów.

iTunes odchodzi na zasłużoną emeryturę, jednak wciąż czasem będzie potrzebny

Co dalej? Na ten moment iTunes na komputery z Windowsem wydaje się kompletnie porzuconym i zbędnym projektem - pod warunkiem, że zadowoli Was wyłącznie obecność osobnych aplikacji do słuchania muzyki, oglądania filmów i seriali oraz zarządzania podłączonym urządzeniem mobilnym. W iTunes wciąż pozostaje możliwość słuchania podcastów i na ten moment nie zapowiada się, by Apple pracowało nad osobną aplikacją Podcasty, które jest dostępna dla systemów macOS. Podobnie wygląda sprawa w przypadku audiobooków. Choć te, teoretycznie, można odsłuchiwać w aplikacji Muzyka, tak zakupione w sklepie Apple Books, na Windows są wyłącznie dostępne w iTunes - na ten system nie ma też osobnego programu do czytania i słuchania książek - Książki. W tym przypadku lepiej sięgnąć po iPhone'a, iPada lub nawet iPoda. Pod warunkiem, że któreś z nich jest pod ręką.

Nie da się ukryć, że Apple wreszcie stara się ujednolicić swoją ofertę na różnych systemach. iTunes na macOS zniknął już dobre kilka lat temu. Przynajmniej jeśli chodzi o aplikację do zarządzania multimediami i urządzeniami z iOS, czy iPadOS. Wciąż dostępny jest sklep iTunes Store oferujący muzykę i dzwonki. W ostatnim czasie Apple zdecydowało się na usunięcie możliwości kupowania filmów z aplikacji iTunes Store na iOS, iPadOS i tvOS. Funkcjonalność ta przeniesiona została do odświeżonej apki TV.