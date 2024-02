Na tych telefonach mBank nie zadziała. Takiej selekcji nie było dotąd w żadnym banku

Na ten moment nie jest to jeszcze żadna oficjalna informacja prasowa banku, a jedynie komunikat wyprzedzający czy bardziej uprzedzający samych klientów banku, by zdążyli się przygotować do tej zmiany. mBank sugeruje wprost, iż powinni wymienić telefon, jeśli nie spełniają nowych wymagań systemowych:

By korzystać z najnowszej wersji aplikacji, zaktualizuj swój system operacyjny (lub jeśli Twój telefon nie spełnia wymogów producenta, zmień go na nowszy).

Na wstępie,- by ocenić jak duża jest to zmiana, zerknijmy na aktualne wymagania największych banków w Polsce, co do systemu mobilnego, na których zadziałają najnowsze wersje ich aplikacji.

Wymagania systemowe dla aplikacji największego banku w Polsce - PKO Banku Polskiego, a więc dla IKO:

iOS 12.x lub nowsze,

Android 6.0 lub nowsze (niektóre funkcje takie jak: Kantor, ubezpieczenie nieruchomości, fundusze, biuro maklerskie, dyspozycje są dostępne od Android 7.0).

W Banku Pekao dla aplikacji PeoPay:

iOS w wersji 12.1.1 i wyższej

Android w wersji 6.0.

W Santander Bank Polska, dla aplikacji Santander Mobile:

iPhone – iOS w wersji 12.3 lub wyższej,

Pozostałe telefony – Android w wersji 5.0 lub wyższej.

Zakończymy wyliczankę na w zasadzie najbardziej restrykcyjnych wymaganiach obecnie, dostępnych w ING Banku dla aplikacji Moje ING:

iOS - od wersji 14.0

Android - od wersji 8.0

Jak to będzie wyglądać teraz dla aplikacji mobilnej mBanku? mBank planuje od marca 2024 roku wprowadzić wymóg posiadania smartfona z iOS na pokładzie w wersji co najmniej 16.0, a więc wydanej zaledwie ponad rok temu w 2022 roku. Z kolei, w przypadków smartfonów z Androidem - wymóg wersji co najmniej 8.0, a więc wydanym w… 2017 roku, obowiązywałby od przełomu kwietnia i maja 2024 roku.

Skąd taki rozrzut w wersjach systemów, a dokładniej mówiąc w dacie ich wydania? Nie ulega wątpliwości, iż związane to jest z planami wdrożenia rozwiązania Passkeys, a więc bezpiecznego logowania bez haseł, stworzonego w ramach FIDO Alliance przez Google, Apple i Microsoft.



Jedno mi się tu tylko nie zgadza, gdyż Passkeys dostępny jest od wersji iOS 17, natomiast jeśli chodzi o Androida, Google udostępnia to rozwiązanie od wersji 9. Z tym, że w przypadku banku i pod warunkiem zastosowania dodatkowych warstw zabezpieczeń, być może uda się tu wdrożyć Passkeys w aplikacji mobilnej mBanku od tych wcześniejszych wersji. Zresztą Apple w wymaganiach na stronie podaje wersję iOS 16.3, być może iOS 17 obowiązuje tylko na stronie Apple ID.

Logowanie Passkeys, to pierwsze prawdziwe i bezpieczne logowanie bez haseł, a więc forma, która w niedalekiej perspektywie czasu mogłaby wyeliminować z łańcucha zabezpieczeń hasła, czyli najbardziej podatne na złamanie czy wyłudzenie ogniwo. Do zalogowania się wystarczy tu wpisanie swojego numeru telefonu, adresu e-mail bądź loginu, a logowanie autoryzujemy na swoim urządzeniu, z zapisanym kluczem bezpieczeństwa. To byłoby więc spore utrudnienie dla cyberprzestępców, którzy do zalogowania się w serwisie transakcyjnym ofiary, potrzebowali by też dostępu do jego urządzenia i jego danych biometrycznych.

Klienci mBanku od lat są chyba najbardziej nękani różnymi atakami cyberprzestępców spośród wszystkich banków. Nie dziwi więc, że to właśnie mBank staje na głowie, by każde nowe udostępnione zabezpieczenie wdrożyć jak najszybciej w swoich systemach.

No dobrze, a co z klientami mBanku ze starszymi systemami? Po wprowadzeniu tej zmiany, posiadacze aplikacji mobilnej nie będą już mogli aktualizować jej do najnowszej wersji, co jak wiemy jest akurat w aplikacjach bankowych niezwykle istotne. Z kolei posiadacze smartfonów z Androidem 7, w ogóle już nie będą mogli korzystać z żadnej z wersji aplikacji mobilnej mBanku.

