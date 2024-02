3 miesiące najlepszego VOD za darmo. Jest jeden warunek

Na użytkowników serwisu Pepper można liczyć, wynaleźli właśnie nową promocję na darmowe 3 miesiące dostępu do serwisu streamingowego z filmami i serialami Apple TV+.

Osobiście uważam, że to obecnie najlepsze VOD pod względem zawartości, dlatego to jedyny obok Amazon Prime Video (tego grzech nie opłacać - 50 zł na rok) serwis z filmami i serialami, które regularnie co miesiąc opłacam od dwóch lat. Netflix czy HBO Max wykupuje tylko sporadycznie, jak coś nowego się pojawi.

Na Apple TV+ może nie ma zatrzęsienia pozycji do obejrzenia, ale regularnie się pojawiają nowe, warte obejrzenia. Nie będę tu wymieniał filmów i seriali, o których każdy już chyba słyszał typu Ted Lasso, The Morning Show czy For All Mankind. Wspomnę tylko o takich superprodukcjach, jak Czas krwawego księżyca, czy już niedługo Napoleon.

Co więcej, rok 2024 zapowiada się jeszcze obficiej, bo jak pisaliśmy Wam wczoraj, Apple zapowiedział, iż w tym rok co tydzień będzie pojawiała się w tym serwisie duża premiera - Apple TV+ się rozkręca, wielka premiera co tydzień przez cały 2024 rok. Najnowsza lista premier na najbliższe pół roku przedstawia się następująco:

The New Look Franklin The Dynasty: New England Patriots Sugar Napoleon Dark Matter Killers of the Flower Moon Lady in the Lake Palm Royale Masters of the Air Presumed Innocent The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin The Big Door Prize Season 2 Constellation The Reluctant Traveler with Eugene Levy Season 2 Loot Season 2 Manhunt Land of Women

Jeśli chcecie się sami przekonać do tego serwisu, a jesteście w posiadaniu telewizora LG wyprodukowanego pomiędzy 2018 a 2024 rokiem, możecie zrobić to za darmo, przez całe 3 miesiące. Wystarczy uruchomić aplikację Apple TV+ na swoim telewizorze i skorzystać z darmowego promocyjnego okresu. Promocja kończy się 30 kwietnia, warto więc poczekać do premiery Napoleona i od tego dnia ją aktywować.

Źródło: Pepper.pl