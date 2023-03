Pierwszy Nothing Phone to sympatyczny średniak ze światełkami. I po dość szybkich obniżkach z równie sympatyczną ceną, co jak dla mnie jest jego największym plusem.

Smartfon na pewno jest ewenementem, bo choć nie miał flagowej specyfikacji, i to w każdym wymiarze, to było o nim głośno co najmniej tak jak o topowych urządzeniach innych marek. Na pewno bardzo mądrze wpisał się w to, co dzieje się na rynku smartfonów. Gdzie z jednej strony mamy stagnację, z drugiej – wzrost cen. Światełka na pleckach wielkim „game changerem” nie są, ale przynajmniej wyróżniały Nothing Phone z całej rzeszy podobnych jak dwie krople wody telefonów. A cena była po prostu dość rozsądna, zwłaszcza, że dla tzw. „normalnego” użytkownika taka specyfikacja jest więcej niż zadawalająca. Stąd spora popularność tego smartfona.

Pójść za ciosem

Twórca marki Carl Pei postanowił więc iść dalej tą drogą. I zapowiedział urządzenie kolejnej generacji ze specyfikacją lepszą. Ale bynajmniej nie najlepszą na rynku. Nothing Phone 2, jak pisał Krzysztof Rojek, miał mieć flagowy procesor. I rzeczywiście, będzie go miał. Tyle, że to nie najnowszy Snapdragon 8 Gen 2 a zeszłoroczny Snapdragon 8+ Gen 1.

Potwierdził to na swoim Twitterze Alex Katouzian, wiceprezes i dyrektor generalny działów Mobile, Compute i XR firmy Qualcomm.

Co ciekawe, post szybko został edytowany, a Snapdragon 8+ Gen 1 został zastąpiony przez „Snapdragon 8 series SoC”. Najprawdopodobniej Katouzian został upomniany przez twórcę Nothing, by nie upubliczniać takich informacji na długo przed premierą. Smartfon ma się bowiem pojawić dopiero w trzecim kwartale tego roku. W Internecie jednak nic nie ginie.

Dobry, ale nie najlepszy

Snapdragon 8+ Gen 1 charakteryzuje się topową wydajnością przy mniejszej niż w wersji bez plusa podatności na throttling. Ale dopiero o najnowszym Snapdragonie 8 Gen 2 można powiedzieć, że zupełnie eliminuje tą wadę. Tak przynajmniej jest w urządzeniach które do tej pory miałem w rękach czyli Samsungach S23 i S23+ oraz OnePlus 11.

Z punktu widzenia producenta Snap 8+ Gen 1 ma jeszcze jedną, wielką przewagę nad swoim następcą – jest od niego tańszy. Więc firma wyda mniej. Pytanie czy skorzystają na tym klienci, bo urządzenia nie będą bardzo drogie, czy jednak Nothing będzie myślał o swoich zyskach i większej marży. Bo jej założyciel chwalił się, że na Nothing Phone 1 nie zarobił, sprzedając go po kosztach. Ponieważ jednak Pei pozyskał pieniądze na założenie firmy od prywatnych inwestorów, w którymś momencie musi zacząć zarabiać.

Na podobny ruch, czyli zastosowanie nieco starszego procesora, powinno się zdecydować w tym roku więcej producentów. Dzięki temu będą mogli zaoferować wciąż bardzo wydajne urządzenia w dobrej cenie. Tak m.in. robiło realme, czy POCO wkładając do swoich telefonów w zeszłym roku starszego Snapdragona 870.

