Nothing Phone (2) zaczyna nabierać kształtów. Wiemy na pewno, że będzie to flagowiec z krwi i kości.

Nothing zrobił to, czego spodziewałem się po nim, kiedy tylko pojawiła się informacja o powstaniu marki. Nothing Phone (1) zdecydowanie okazał się jednym z najciekawszych urządzeń 2022 roku i choć nie stanowił żadnej rewolucji, to sprawił, że firma zaczęła jawić się jako realny gracz na rynku, zdolny stawić czoło bardziej uznanym markom. Oczywiście - jako, że smartfon swoim wyglądem i marketingiem miał stanowić "alternatywę dla iPhone'a", natychmiast pojawiło się sporo opinii o tym, że w kwestii jakości różnica pomiędzy tymi urządzeniami jest potężna. Nothing Phone (1) to bowiem średniach za około 2 tysiące złotych i w takich kwestiach jak zdjęcia czy moc obliczeniowa mocno odstaje od najnowszych iPhone'ów. To jednak ma się zmienić.

Nothing Phone (2) będzie flagowcem z krwi i kości

To, że następca pierwszego smartfonu marki pojawi się w tym roku, wiadomo już od jakiegoś czasu. Jednak szczegóły urządzenia pozostają nieznane. I w przeciwności do innych smartfonów, w tym wypadku nie możemy powiedzieć, że da się cokolwiek przewiedzieć. Poprzednik był średniakiem z wyglądem flagowca, lecz nie jest powiedziane, że następca będzie podążał tą samą ścieżką. Jak powiedział sam Carl Pei, "wszystko zaczyna się od CPU", jednocześnie zaczynając tym samym powolne przygotowywanie rynku na Nothing Phone (2). Jak podają źródła, kolejny smartfon serii może okazać się nie średniakiem, a pełnoprawnym flagowcem, używającym Snapdragona z serii 8. Nie ma spójności odnośnie tego, który będzie to model, ale opcji nie ma dużo. Zarówno Snap 8 gen 1, 8+ gen 1 jak i 8 gen 2 są superwydajnymi jednostkami i nie miałbym nic przeciwko użyciu starszego czipsetu (gdzie i tak nikła część użytkowników zauważy jakąkolwiek różnicę) jeżeli miałoby to obniżyć cenę.

Dodatkowo w sieci pojawiły się rendery tego, jak Nothing Phone (2) mógłby wyglądać. Już wygląd pierwszego urządzenia był wyjątkowy, ale jasnym jest, żę firma na tym nie poprzestanie. Nothing Phone (2) może wyglądać naprawdę fajnie, co widać po pojawiających się w sieci renderach.

Zdecydowanie warto więc czekać na ten smartfon, który pojawi się w sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku.